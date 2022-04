Ucrania necesita dinero en efectivo ya, no sólo armas

El gasto del gobierno superó los ingresos en alrededor de US$ 2.700 millones en marzo y Ucrania espera que la brecha se amplíe a US$ 5.000 millones en abril y a US$ 7.000 millones en mayo a causa de la guerra. El PBI de Ucrania valía US$ 164.000 millones en 2021 pero se habla de una caída a casi la mitad, sin considerar el problema del mercado de recursos humanos con la feroz emigración que soporta.