Sensaciones tras el debate presidencial uruguayo e invocación a Alberto Fernández

En ese sentido, mientras la dirigencia frenteamplista critica a Delgado y califica su performance en el debate como "mala" por dedicarse unicamente a chicanear a Orsi, del lado del oficialismo dicen que el candidato frenteamplista se contradijo en su discurso varias veces con el programa del Frente.

image.png Debate entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi siendo seguido por militantes.Foto: Leonardo Mainé/El País.

El senador nacionalista y exministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que para su espacio el speech de Delgado "fue muy contundente, conocedor de los temas que se estaban dando".

"Me pareció muy sólido lo de Delgado", afirmó Heber. A su vez, cuestionó a Orsi por contradecir en su discurso el propio programa político del FA en materia de economía.

¿Qué vale mas? La opinión de Orsi o la del programa? El compromiso (de Delgado) es no aumentar los impuestos ¿Qué vale mas? La opinión de Orsi o la del programa? El compromiso (de Delgado) es no aumentar los impuestos

image.png Yamandú Orsi en el debate del domingo | Gentileza Post

La terna de economía en el debate presidencial fue una de las más calientes, según el diario uruguayo El País, que tituló: "Delgado se dedicó a hablar del FA" y "Orsi contradijo al programa del Frente".

El presidenciable Yamandú Orsi, del Frente Amplio, aseveró que su partido tiene un “compromiso” con la “estabilidad” económica, que refiere al “equilibrio macroeconómico y las certezas que todo gobierno debe dar”.

Cuando estuvimos en el gobierno el país creció como nunca en 15 años y de corrido. Hay que hacer énfasis en la distribución del ingreso Cuando estuvimos en el gobierno el país creció como nunca en 15 años y de corrido. Hay que hacer énfasis en la distribución del ingreso

Pero su contrincante, Álvaro Delgado, del Partido Nacional, lo contradijo al decir que “después de 15 años de gobierno del Frente Amplio recibimos cifras todas bajando, con aumento del desempleo y déficit e inflación”

El gobierno tuvo cinco crisis, empezando por la pandemia. Cayó el PBI pero enseguida se recuperó. Cuidamos a la gente y no cerramos la economía, no generamos estado de sitio ni cuarentena obligatoria como proponía el Frente Amplio El gobierno tuvo cinco crisis, empezando por la pandemia. Cayó el PBI pero enseguida se recuperó. Cuidamos a la gente y no cerramos la economía, no generamos estado de sitio ni cuarentena obligatoria como proponía el Frente Amplio

“Este gobierno a pesar de cinco crisis logró ordenar la economía”, sentenció y además aseguró que el Frente Amplio “va a subir los impuestos porque lo dice su programa”, aunque minutos antes Orsi haya dicho que no.

image.png Álvaro Delgado en el debate del domingo | Gentileza Post

Si gana el FA será “un escenario parecido al de Alberto Fernández en Argentina”

El candidato del Partido Nacional, el nacionalista Álvaro Delgado, ante el programa de radio En Perspectiva comparó un hipotético gobierno del Frente Amplio con el último mandato kirchnerista, el de Alberto Fernández.

Vamos a un FA donde es muy probable, lo digo con respecto y afecto a Yamandú y en términos políticos, va a pasar a un escenario parecido al de Alberto Fernández en Argentina Vamos a un FA donde es muy probable, lo digo con respecto y afecto a Yamandú y en términos políticos, va a pasar a un escenario parecido al de Alberto Fernández en Argentina

"Lo digo en términos políticos", aclaró el candidato de Lacallle Pou y vaticinó que Orsi podría ser un 'títere' como Alberto Fernández lo fue en su gobierno en Argentina, en una referencia a Cristina Fernández de Kirchner y a las agrupaciones de la izquierda peronista detrás del poder.

Seguramente será el que firma pero no el que manda, no el que decide, va a decidir la barra que lo condiciona todo el tiempo Seguramente será el que firma pero no el que manda, no el que decide, va a decidir la barra que lo condiciona todo el tiempo

image.png Álvaro Delgado, candidato por el Partido Nacional, previo a su intervención durante el debate presidencial. Foto: Rodrigo Viera Amaral/Rodrigo Viera Amaral, APU

Su declaración concuerda con la actual estrategia del oficialismo, que busca a toda costa la fuga de votos del antipopulismo-antifrenteamplismo hacia sus filas. Dicho de otro modo, la campaña del PN apunta a los votantes que, en la primera vuelta optaron por los otros cuatro candidatos que integran la Coalición Republicana: los del PC, PI y del Cabildo Abierto, y retener el 26,9% de los votos que el nacionalismo tuvo en la primera vuelta.

Recordemos que en la primera vuelta,Yamandú Orsi del Frente Amplio obtuvo el 43,8 % de los votos y Álvaro Delgado del Partido Nacional de Lacalle Pou se quedó con un 26,9 %.

Mientras que, como reveló Urgente24, la plataforma de Yamandú Orsi deberá mantener el 43 por ciento de los votos que logró en esa primera vuelta. Además, tendrá que intentar cooptar a los votantes de centro derecha, con una oratoria menos combativa y que gire más al centro para coronarse de gloria en el balotaje.

