Yamandú Orsi contra los "malla oro" y Delgado busca indecisos en la recta final

En esa línea, pidió reforzar la seguridad contra el narcotráfico: "Nuestra frontera es un colador. Tenemos controles insuficientes en los puertos y debemos hacer inteligencia. La seguridad es un problema que te lo dicen en todo el país, no solo los núcleos urbanos”.

En octubre la Policía Federal (PF) de Brasil confiscó bienes por más de US$ 14 millones a una organización criminal acusada de cambio ilegal de divisas y narcotráfico en las ciudades brasileñas fronterizas de Chuy y Aceguá, entre otras localidades con supuestos vínculos con Hezbollah y terrorismo.

En el final del discurso, dijo que la transparencia será la guía permanente de su gobierno.

“Transparencia implica decir la verdad y no la verdad a medias, no puede haber nada para ocultar, no se puede barrer bajo la alfombra", dijo en una clara indirecta a los escándalos del gobierno de Lacalle Pou: desde el ex custodio de Lacalle Pou que procesado por liderar una asociación criminal que lucraba con la emisión de pasaportes truchos hasta y su respaldo a Gustavo Penadés (Partido Nacional), exsenador de la bancada de Lacalle Pou e imputado en octubre pasado por 11 delitos de explotación sexual de menores.

Álvaro Delgado

Por su parte, Álvaro Delgado que pidió “votar bien” para que el PN siga liderando la coalición de gobierno ante la creciente preferencia popular por su socio Andrés Ojeda en caso de un voltaje vs Orsi, cerró la campaña en Las Piedras, mismo que usó Luis Lacalle Pou en 2014 y 2019.

Desde allí junto con su compañera de fórmula Valeria Ripoll defendió la gestión de Pou y prometió continuidad. Pidió que el “Uruguay no retroceda” y señaló que la otra alternativa es el “peor pasado” en referencia al Frente Amplio, según consignó el diario citado.

A su vez, apeló a los indecisos (11% del electorado aprox). "Quiero hablarle a los blancos, a los de la coalición, a los ciudadanos descreídos, indecisos y los que están pensando: no dejen que otros decidan por ustedes, cada uno tiene que ser protagonista de su decisión". Y llamó a la gente a reflexionar sobre "quién es creíble" para "pedirle la confianza a la gente".

"Tenemos un mejor país que en 2019. La alternativa es volver al peor pasado. Ni yo ni ustedes queremos volver. Este 27 se define la continuidad. Si la coalición republicana es el proyecto político más votado empezamos a asegurar la continuidad del gobierno".

También apeló a la unidad de la coalición con quienes deberá hacer campaña rumbo al balotaje en caso de que ningún partido logre las mayorías necesarias el 27 de octubre. "Al Partido Nacional le toca ser la locomotora pero no un tren sin vagones. El domingo de noche estaremos todos juntos".

Según el proyecto Lo Que Queda (LQQ), del Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que procesó las encuestas publicadas por Equipos Consultores, Cifra, Opción Consultores, Factum, Nómade, Usina de Percepción Ciudadana y Grupo Radar desde 2021 hasta la fecha, ningún candidato presidencial obtendría más del 50% de los votos el domingo.

Un balotaje sería realizado el 19 de noviembre ya que, si bien Orsi le saca a su rival oficialista del Partido Nacional, Álvaro Delgado, más de 20 puntos, los partidos de la coalición multicolor en conjunto alcanzarían el 42% de los votos. Los sondeos dicen, que Ojeda tienen más chances que Delgado en ganar un eventual balotaje ante Orsi.

