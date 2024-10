Yamandú Orsi "progresista pragmático" y los polémicos bots pro Ojeda

“En la última elección venezolana quedó claro que no fue un proceso limpio, que el resultado es muy dudoso, o por lo menos sospechado, y cuanto más pasa el tiempo, la sospecha se convierte en certeza. Por lo tanto, no es una democracia, es un régimen autoritario y, si se quiere, una dictadura. Si no hay libertad, no imagino la democracia. Un país es democrático si hay libertad a la hora de elegir”.