Yamandú Orsi ganador y ascenso de Ojeda intranquiliza a Delgado

En cuanto a la de diputados, “la coalición de izquierda llegaría a 46 bancas, el PN, a 24, el PC, a 15, CA, a tres y el PI a dos. Otros partidos ocuparían dos bancas, pero permanecen sin asignar siete escaños por los indecisos”.

Balotaje

La proyección para el balotaje del proyecto Lo Que Queda (LQQ), reveló que el candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, llegaría en esa instancia a 49% y Delgado a 38%. Los indecisos pensando en ese escenario se ubican en 13%.

En cuanto a la posibilidad de que el candidato colorado, Andrés Ojeda, supere al nacionalista, Álvaro Delgado, y llegue al balotaje, se afirma que “parece muy difícil sostener que ambas curvas puedan llegar a cruzarse antes del domingo 27 de octubre”.

La última encuesta de intención de voto de Radar, a la que accedió Montevideo Portal, muestra al colorado con un mayor porcentaje de preferencias que su par blanco en un eventual balotaje frente a Orsi. Ubica al candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, con un 41% de las preferencias, frente a un 19% del candidato nacionalista, Álvaro Delgado, y con el 18% al colorado, Andrés Ojeda.

El crecimiento sostenido del candidato colorado, Andrés Ojeda intranquiliza al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado que pidió “votar bien” para que el PN siga liderando la coalición de gobierno.

image.png Delgado y Ojeda se disputan el liderazgo de la coalición.

Sin embargo, Delgado deberá cuidar sus palabras a pocos días de las elecciones. El jueves fue noticia su derrape contra la periodista Lucía Brocal a la que tuvo pedir disculpas tras exabrupto: “Mala mía ese comentario”.

Ojeda acusó a Brocal de volantear “como una psicópata” el fragmento de una entrevista que le había hecho ese mismo jueves más temprano el programa radial Doble Click en la que él admitió que conocía la joven de origen estadounidense apuntada como su presunta novia y quien aparece cazando en un video.

Cuando la cronista Ana María Mizrahi le preguntó por la entrevista realizada por la periodista Lucía Brocal dijo: “No voy a dar más explicaciones hoy del tema, me tienen podrido, me cansaron”.

“Con buena onda le respondí a Lucía [Brocal] hoy; en el fondo, moría por un título. Sacó algo y salió a volantearlo por ahí como una psicópata. Está bien, yo la respeto, es parte del trabajo periodístico y está bien”.

“Me usan todo en contra y, aparte, me inventan lo que no hay y me dicen una media verdad para poner el resto”, expresó y agregó: “Entonces, no voy a permitir que usen más gente alrededor mía pa’ joderme. Si quieren conmigo todo bien, con terceros no, se termina acá". Según Ojeda el video, denunciado públicamente por el presidenciable, es parte de una campaña de fake news orquestada por el frenteamplista Yamandú Orsi.

