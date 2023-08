Sarkozy soltó que 'Putin no es irracional' y se alió detrás

En la entrevista, el líder franco dijo que supo de la primera intención del actual presidente (Macron) de diálogar con Putin sin tildarlo de villano, por así decirlo, pero que luego éste se habría retirado dada la presión de Europa del Este.

image.png

“La intención del presidente [Emmanuel] Macron [de negociar con Putin] fue la correcta. Por desgracia, no terminó el trabajo, incluso debido a la presión de los países de Europa del Este”, lanzó Sarkozy, quien también reclamó a las naciones el intercambio de puntos de vista sin posicionar a Putin como ‘irracional’ (algo que en propias palabras no considera) para un posible cese al fuego.

Me dicen que Vladimir Putin ya no es el hombre que conocí. No estoy seguro. Hablé con él decenas de veces . Él no es irracional. Y por tanto, hay que correr el riesgo de salir de este callejón sin salida, ya que los intereses europeos no coinciden con los americanos en esta materia Me dicen que Vladimir Putin ya no es el hombre que conocí. No estoy seguro. Hablé con él decenas de veces . Él no es irracional. Y por tanto, hay que correr el riesgo de salir de este callejón sin salida, ya que los intereses europeos no coinciden con los americanos en esta materia

image.png

Un discurso interesante de la entrevista con Le Figaro, es cuando Sarkozy criticó el apoyo del bloque OTAN/UE a la soberanía de Ucrania. Desde su punto de vista, no está del todo claro la soberanía y autodeterminación local, ya que el territorio ucraniano perteneció a Rusia hasta 1954 y cuenta con población rusófona con identificación cultural:

“¿Qué significa [ la declaración de los aliados para apoyar a Ucrania] significa “hasta el final”? ¿Se trata del regreso de Donbass [a Ucrania]? ¿A punto de devolver también Crimea? ¿O ir a Moscú? La anexión de Crimea en 2014 fue una clara violación del derecho internacional”, explicó y luego profundizó:

Pero cuando se trata de un territorio que fue ruso hasta 1954 (este territorio perteneció a la RSFSR), y donde la mayoría de la población siempre se ha sentido rusa, creo que la vuelta al pasado es ilusoria; aunque creo que se necesita un referéndum sin oposición, organizado bajo la estricta supervisión de la comunidad internacional, para establecer el estado actual de las cosas. Pero cuando se trata de un territorio que fue ruso hasta 1954 (este territorio perteneció a la RSFSR), y donde la mayoría de la población siempre se ha sentido rusa, creo que la vuelta al pasado es ilusoria; aunque creo que se necesita un referéndum sin oposición, organizado bajo la estricta supervisión de la comunidad internacional, para establecer el estado actual de las cosas.

image.png

En esa misma línea agregó que “Ucrania buscará la devolución de lo que le fue arrebatado injustamente”, pero que “habrá que elegir entre congelar el conflicto -que, como sabemos, pronto conducirá inevitablemente a un nuevo conflicto armado- y referéndums, de nuevo bajo estricto control internacional, para la decisión final y solución transparente de las cuestiones territoriales”.

image.png

En cuanto a su postura en torno a una posible adhesión de Ucrania a la OTAN/UE, Nicolás Sarkozy sostiene que Kiev “debe ser un estado neutral” y por ende no ingresar a ningún bloque por ser “vínculo entre Occidente y Oriente”.

Primero, debemos estar de acuerdo sobre cuál es el propósito de Ucrania. ¿Unirse a la Unión Europea? No me parece. Ucrania es un vínculo entre Occidente y Oriente. Ella debe quedarse con ellos. Hacemos falsas promesas que no cumpliremos. Las mismas promesas se han hecho a Turquía durante décadas. Primero, debemos estar de acuerdo sobre cuál es el propósito de Ucrania. ¿Unirse a la Unión Europea? No me parece. Ucrania es un vínculo entre Occidente y Oriente. Ella debe quedarse con ellos. Hacemos falsas promesas que no cumpliremos. Las mismas promesas se han hecho a Turquía durante décadas.

“Ucrania está llamada a ser un puente entre Europa y Rusia. Me parece que pedir a Ucrania que elija entre ellos equivale a contradecir la historia y la geografía de esta región tan compleja. Hay que ser ingenuo para creer que la caída de Vladimir Putin [el régimen] cambiará algo”, cerró.

Más contenido en Urgente24:

Chau Mercado Pago: El Banco Nación le hace competencia con una nueva billetera virtual

Banco Nación otorga préstamos a sola firma: Cómo acceder

Mercado Pago: Cómo evitar el contracargo, la nueva estafa viral

El próximo estreno de Warner y DC ya considerado un fracaso

Cómo sacar el crédito en Banco Nación: El paso a paso