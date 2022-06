Rodolfo Hernández: Drogas, corrupción y mucho TikTok

En medio de la crisis que vivía el país en materia de construcción, Hernández ofreció las propiedades en cuotas ejerciendo como constructor y prestamista, y embolsó los intereses por la financiación. Los activos de su empresa, Constructora HG, están valuados en 100 millones de dólares.

Igualmente, la plata no ahuyentó a la tragedia porque el padre de cuatro hijos que está casado hace 50 años sufrió la desaparición de su hija adoptiva, Juliana, en 2004 y en 2016 supo que se trato de un secuestro ejecutado por la guerrilla castrista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que aún no tuvo aparición de su primera hija. Una situación que también había vivido el padre de Hernández que, anteriormente, había sido secuestrado por las FARC durante 135 días.

Ya de vuelta en su trabajo, se metió en política financiando la campaña de Lucho Bohórquez, posterior alcalde de Bucaramanga, pero su posterior alejamiento provocó que generase su propia campaña en 2015 para proclamarse con el cargo con su movimiento Lógica, Ética y Estética gracias a 77 mil votos en una campaña que incluyó promesas de millones de casas para las familias más vulnerables. Pero la Justicia frenó su ímpetu.

Tres años después de su elección, el hombre de 77 años poseía 34 investigaciones disciplinarias en la Procuraduría de Colombia, organismo que le impuso múltiples sanciones disciplinarias hasta que en 2019 renunció a su cargo como alcalde, después de una medida que le impuso el ente por presunta participación indebida en política. Sin embargo, eso no repercutió en su nivel de aprobación que oscilaba el 64% ese mismo año.

000_32BH7GQ (1).jpg

En mitad de su campaña contra Gustavo Petro para ser presidente de Colombia, Rodolfo Hernández tiene que sobrellevar una investigación judicial que se generó en 2016 por un contrato relacionado a la adjudicación y manejo de basura con una empresa donde su hijo trabajaba como lobbista, mientras él era el alcalde de la ciudad. Un lustro después, la Fiscalía lo acusó formalmente en mayo de 2021 por realizar este procedimiento con "presuntas irregularidades" que servían para "implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco".

A pesar de estas acusaciones, Hernández ya se declaró inocente en muchas oportunidades, aseguró que nunca se ha robado "un peso" y, en una audiencia probatoria del juicio celebrado en abril de 2022, no aceptó cargos como falsedad ideológica, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos dentro de una investigación que aún no concluyó.

Tik Tok, sus reacciones violentas, el machismo y la polémica con Hitler

Rodolfo Hernández oficializó este año su candidatura como presidente de Colombia, luego de reunir más de un millón de firmas con ese fin. En su presentación se describe como un outsider, un político independiente ajeno al establishment y a los partidos tradicionales que ha tenido diferentes episodios violentos en toda su carrera que han incluido golpes de puño hacía distintos políticos, pero este último año se caracterizó por usar un vocabulario más vulgar hacía los otros candidatos, a quienes los calificó como "sinverguenzas", "atracadores" o "ladrones". Así lo justificó:

Porque soy natural, porque aquí en las reuniones de amigos hablamos así Porque soy natural, porque aquí en las reuniones de amigos hablamos así

Además, tuvo una sorpresiva polémica con el dictador y Führer que ascendió al poder en 1933: "Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. Se llama Adolf Hitler". Tal revuelo generaron estos dichos que debió salir a realizar una extraña aclaración, ya que garantizó que se había tratado de un "lapsus" y agregó:

Pido mil excusas al pueblo judío, a las personas que pude lastimar con eso, una comparación totalmente estúpida. No debió pasar, pero soy humano, tengo derecho a equivocarme como cualquier persona. Pido mil excusas al pueblo judío, a las personas que pude lastimar con eso, una comparación totalmente estúpida. No debió pasar, pero soy humano, tengo derecho a equivocarme como cualquier persona.

Pero no fue la única polémica que se generó en torno a Hernández porque en una entrevista fue consultado por el rol de la Primera Dama dentro de su gobierno y declaró que debía estar fuera del Poder porque "es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta" y profundizó:

Porque ven que es invasiva, que ella no fue a la que eligieron, al que eligieron fue al marido. No estar metida allá con carro, chofer, asesores, gastándole plata a la ciudadanía. No estamos pa’ eso. Porque ven que es invasiva, que ella no fue a la que eligieron, al que eligieron fue al marido. No estar metida allá con carro, chofer, asesores, gastándole plata a la ciudadanía. No estamos pa’ eso.

Luego de este comentario con tintes machistas, Hernández se recompuso porque desde Colombia aseguraron que tuvo la estrategia más eficiente en comunicación digital durante su campaña presidencial. ¿Cómo? A través de Tik Tok. Esta plataforma le otorgó mayor conocimiento de su persona en los estratos más jóvenes que utilizan esta aplicación y ha sido el político que menos ha invertido en publicidad exterior porque ha aprovechado a las redes sociales como un trampolín que lo catapultó entre los dos candidatos más votados del país con casi seis millones de votos, después de haber iniciado la campaña muy por detrás de Federico Gutiérrez.

El programa electoral de Rodolfo Hernández para ser presidente de Colombia

A medida que fue creciendo su popularidad, Rodolfo Hernández dejó de asistir a diferentes eventos televisivos y tiene como principal iniciativa "donde nadie roba, la plata alcanza". Construye su plan de gobierno con núcleo en la lucha contra la corrupción. Además, intenta enlazar la reducción del déficit y el recorte del Estado con la reducción de impuestos y encontrar un punto de diálogo con la juventud que protestó el último año contra el gobierno derechista de Iván Duque y que sufre las altas tasas de informalidad y pobreza, un ítem que tiene al 39,3% de la población sumergido en ella.

El candidato que tiene como compañera en la boleta a Marelen Castillo, académica e investigadora de 53 que profesa la religión católica, propone dar subsidios a las personas "menos favorecidas" y habla abiertamente de la legalización de algunas drogas como así también se muestra en contra del fracking, pero mantendría las leyes actuales.

