¿Por qué outlet de EEUU resultan más baratos que los de Argentina? Vuelven los tours de compras

Imagen de WhatsApp 2024-09-22 a las 00.17.17_1cda8ed7.jpg Vaqueros y remeras de marcas muy conocidas en el outlet a US$ 13 ($16.000), la tercera o cuarte parte que en Argentina.

Tener artículos de temporadas anteriores que no se vendieron por completo le permite al adquirente salir de la liviandad de los dictados de la moda y centrarse en las prendas más clásicas.

Concretamente, lo que se ofrece en Marshalls, TJ Maxx, Ross Dress o Burlington no estará en las tiendas oficiales y sus cadenas al mismo tiempo que en sus estanterías.

Imagen de WhatsApp 2024-09-22 a las 00.17.18_117a0340.jpg La "vieja" línea de Calvin Klein a US$ 13.

Los grandes outlets norteamericanos venden ropa y calzado pero también se dedican a los juguetes, la electrónica, los artículos de equipaje, de decoración y la ropa de cama.

Los compradores les dedican varias horas (y mucha paciencia) a la tarea de elegir.

Por ello, al entrar a cada establecimiento, a diferencia de otros locales de moda en el mundo, los interesados toman carritos como si lo que les esperara fuera una larga compra de supermercado.

Actúan como predadores sobre sus presas: toman lo barato y lo introducen en los changos antes de que otro les pueda ganar de mano.

Luego, en las cajas se encargan de descartar todo aquello que hayan escogido de más. Las cajeras ya están acostumbradas, para ellas son simples gajes del oficio.

image.png Marshalls, TJ Maxx, Burlington y Ross Dress, outlet preferidos en EEUU

¿La vida por una ganga? Conocer el “código rojo” en un outlet de EEUU

En Argentina, las firmas más conocidas suelen tener su propia tienda outlet. En EEUU, las tiendas de este tipo se manejan con sus propios códigos.

Por ejemplo, cuando un “shopper” encuentra una etiqueta colorada sabe que se trata de una prenda que ha llegado ya a su máximo descuento, por lo que tienen que tener un precio muy conveniente en relación a su valor original.

Estamos hablando de vaqueros que costaban US$ 75 y bajaron hasta los US$ 18 o camperas de US$ 200 que cayeron hasta los US$ 50.

Imagen de WhatsApp 2024-09-22 a las 00.18.29_06d0cdcd.jpg

Los percheros que más atención generan son los que llevan la palabra “Clearance” (liquidación).

¿Qué marcas envían sus artículos "pasados de moda" a las tiendas outlet? Algunas de las más reconocidas en Argentina son: Adidas, Guess, Nike, Levis, Calvin Klein, Puma y Polo by Ralph Lauren.