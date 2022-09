Guerra del Gas: Europa se congela, ¿OTAN y UE se rompen?

Hicimos todo lo posible para garantizar que se exportara el grano ucraniano. (...) El resultado: les informo, queridos colegas: si excluimos a Turquía como país intermediario, entonces todo, casi todo el grano exportado de Ucrania no se envía a países en desarrollo y países más pobres sino a los países de la Unión Europea. Tal vez deberíamos pensar en limitar la exportación de granos y otros alimentos a lo largo de esta ruta Hicimos todo lo posible para garantizar que se exportara el grano ucraniano. (...) El resultado: les informo, queridos colegas: si excluimos a Turquía como país intermediario, entonces todo, casi todo el grano exportado de Ucrania no se envía a países en desarrollo y países más pobres sino a los países de la Unión Europea. Tal vez deberíamos pensar en limitar la exportación de granos y otros alimentos a lo largo de esta ruta Hicimos todo lo posible para garantizar que se exportara el grano ucraniano. (...) El resultado: les informo, queridos colegas: si excluimos a Turquía como país intermediario, entonces todo, casi todo el grano exportado de Ucrania no se envía a países en desarrollo y países más pobres sino a los países de la Unión Europea. Tal vez deberíamos pensar en limitar la exportación de granos y otros alimentos a lo largo de esta ruta Hicimos todo lo posible para garantizar que se exportara el grano ucraniano. (...) El resultado: les informo, queridos colegas: si excluimos a Turquía como país intermediario, entonces todo, casi todo el grano exportado de Ucrania no se envía a países en desarrollo y países más pobres sino a los países de la Unión Europea. Tal vez deberíamos pensar en limitar la exportación de granos y otros alimentos a lo largo de esta ruta