Gaza: Benjamin Netanyahu rompe la tregua con una terrible masacre

Tregua rota en Gaza

Israel no quiere cumplir plenamente los términos a los que se había comprometido hacía dos meses. No cumplió con el acuerdo cuando no completó la retirada prometida de las fuerzas de las FDI de la Franja de Gaza en las últimas semanas, particularmente del corredor de Filadelfia a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto. Hamás se negó, entonces, a avanzar con la liberación de rehenes bajo las nuevas propuestas de mediación presentadas por los estadounidenses, y también por la suspensión del envío de ayuda al enclave durante dos semanas, lo que provocó el estancamiento de las negociaciones. En respuesta, Israel reanudó los combates.

Los ataques aéreos, los más amplios desde el alto el fuego de enero, alcanzaron casas y campamentos de tiendas de campaña desde el norte hasta el sur de la Franja de Gaza y los tanques israelíes bombardearon la línea fronteriza hacia el este y el sur del enclave.

Con el respaldo de Estados Unidos, Israel había estado presionando para el regreso de los rehenes restantes a cambio de una tregua de más largo plazo para detener los combates hasta después del mes de ayuno musulmán de Ramadán y la festividad judía de la Pascua en abril.

image.png Más de 400 palestinos murieron en renovados ataques aéreos israelíes en Gaza.

Sin embargo, Hamás ha insistido en avanzar hacia las negociaciones para el fin permanente de la guerra y la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, de acuerdo con los términos del acuerdo de alto el fuego original.

El martes, el portavoz de Hamás, Abdel-Latif Al-Qanoua, dijo a Reuters que la comunicación con los mediadores estaba en curso y que el grupo estaba interesado en completar la implementación del acuerdo original de alto el fuego en Gaza.

El primer ministro Benjamín Netanyahu argumentará de nuevo que solo una renovada presión militar acabará con el estancamiento en las negociaciones y permitirá el regreso de los 59 rehenes, tanto vivos como muertos, de Gaza. Pero esa justificación ya no resulta convincente.

La prolongación de la guerra por el retraso de los acuerdos o su incumplimeinto no hace otra cosa que sumir a los rehenes en el máximo peligro y el horror terrorista. El creciente número de ejecuciones y decesos de israelíes en cautiverio es una prueba evidente. Casi 40 rehenes han muerto en Gaza en diversas circunstancias desde que fueron tomados vivos del territorio israelí el 7 de octubre.

Mientras tanto, Netanyahu continúa sus esfuerzos para destituir al jefe del Shin Bet, Ronen Bar. Según Haaretz, tiene una serie de objetivos políticos urgentes que no reconoce públicamente: restaurar a Itamar Ben-Gvir y su facción de extrema derecha Otzma Yehudit en el gobierno, aprobar el presupuesto y estabilizar la coalición.

“El verdadero objetivo de Netanyahu parece cada vez más claro: un deslizamiento gradual hacia un régimen de estilo autoritario, cuya supervivencia intentará asegurar mediante una guerra perpetua en múltiples frentes”.

