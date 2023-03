No sólo truncaría los negocios de Trump, sino que opacaría su posible candidatura de cara a la Casa Blanca 2024, y su triunfo al interior del Partido Republicano que también se ve en jacque por la figura positiva de Ron DeSantis.

image.png

Trump Media necesitaba un préstamo porque estaba al borde del colapso en el 2021, y entonces el director ejecutivo de DWAC, Patrick Orlando, recibió uno de US$2 millones de axum Bank registrado en Dominica. La transferencia bancaria a la que accedió The Guardian, identificó a Paxum Bank como el beneficiario final, aunque el pagaré señaló a una entidad llamada ES Family Trust como el prestamista.

Pasados dos meses, un segundo pago de US$6 millones llegó a la cuenta de Trump Media de parte de ES Family Trust. En resumen, dos pagos a Trump Media vinieron de Paxum Bank y ES Family Trust, de una persona llamada Angel Pacheco que fue en simultaneo director de Paxum Bank. El denunciante de este ilícito de lavado de activos terminó siendo Will Wilkerson, cofundador de Trump Media.

En cuanto a la conexión rusa, los fiscales federales investigan al copropietario de Paxum Bank, un sujeto llamado Anton Postolnikov, que sería un pariente del aliado de Putin, Aleksandr Smirnov, así lo informó The Guardian. El Paxum Bank tiene un historial de brindar servicios bancarios al sector pornográfico y a trabajadoras sexuales, así lo refirió la agencia de noticias británica.

En relación a este personaje ruso, Anton Postolnikov, actualmente dirige una empresa marítima controlada por Rusia Rosmoport; fue viceministro de Justicia durante los dos primeros mandatos de Putin (hasta el 2014) y también trabajó en la Oficina Central del gobierno hasta 2017.

El tema es que mediáticamente en EE.UU pareciera que sólo se está hablando de estos supuestos vínculos rusos con empresas de Donald Trump, lo que podrían ser o no ser meramente negocios turbios con sociedades-sujetos sin importar su nacionalidad. Pero de lo que no se habla es del hijo adicto de Joe Biden, Hunter, y sus claros negocios con Ucrania que lo vinculan con el laboratorio Metabiota (que investigaba sobre virus pandémicos como armas biológicas), y de la empresa de gas ucraniana Burisma, de la que formó parte como junta directiva, tal como fue primicia de Urgente 24.

image.png Hunter Biden y la filtración de fotos con prostitutas y cocaína.

El escándalo que compete al presidente de USA, Joe Biden, en el negocio de laboratorios biológicos con base en Ucrania está explotando por todos lados: nuevos mails revelados por el periódico británico Daily Mail confirman, otra vez mas, que Robert Hunter Biden ha estado involucrado en inversiones millonarias hechas para la fundación de laboratorios en Ucrania.

Este proyecto fue realizado con la fundación de Metabiota, una compañía contratista del Pentágono que realiza investigaciones científicas sobre patógenos biológicos y potenciales armas biológicas.

Hunter Biden no deja de generar estragos en la presidencia de su padre. Esta vez, las acusaciones de “conspiración” con laboratorios biológicos en Ucrania, la cual hoy se encuentra en guerra, hacen que el tema se vuelva muy sensible, ya que medios de derecha y republicanos, como The New York Post,no se cansen de acusar a Joe Biden como corrupto y deshonesto.

La eterna jaqueca

Hunter Biden agrega un escandalo mas a los tantos que ha tenido que se han hecho públicos a lo largo de la carrera política de su padre: confirmado como adicto a la cocaína, frecuentador de prostitutas, evasor de impuestos esta vez, y tal como te lo anticipó Urgente24, el hijo de Joe Biden, presidente de USA, no para de causar polémica.

Esta vez se enredó en un escándalo de carácter internacional, que en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania, ha obtenido un nuevo tinte, y los opositores al gobierno de Biden no desaprovechan esta oportunidad para acusar al presidente de USA de corrupto y de haberse involucrado directamente con los Ucranianos, motivo fundamental a la hora de enfrentarse a Rusia en este conflicto.

Todo comenzó cuando a Hunter Biden, de 52 años, se le olvidó de recuperar su computadora personal a un taller de reparación en el estado de Delaware, USA, en abril de 2019, y después de 1 año sin pasarla a buscar, la computadora pasó a posesión del servicio técnico, que la reparó y se la vendió al New York Post por una suma no revelada.

En dicha laptop se encontraban documentos y mails que comprueban la vinculación de Hunter biden con el laboratorio Metabiota, al cual prestó sumas millonarias para su desarrollo en investigación sobre virus pandémicos capaces de convertirse en armas biológicas.

image.png

Los archivos incluyen una gran cantidad de correos electrónicos, mensajes de texto y documentos financieros entre Hunter y socios comerciales que muestran, según el Post, cómo el hijo del presidente usó su influencia política en sus negocios en el extranjero, como Burisma, la empresa gasística ucraniana de cuya junta directiva formó parte (le pagaban más de 50.000 dólares al mes) o su vinculación con el magnate rumano Gabriel Popoviciu, condenado por soborno. También figuran archivos sobre supuesta evasión de impuestos y lavado de dinero.

El proyecto se convirtió en un problema de seguridad nacional para Ucrania cuando las fuerzas rusas invadieron el país el mes pasado.

Todo esto está siendo vinculado con el rol de USA en la guerra en Ucrania: teorías plantean que la determinación de USA en evitar que los rusos tomen posesión de dichos laboratorios se debe a que en realidad buscan proteger la “inversión” del hijo del presidente y también evitar que estos posibles armas biológicas caigan en manos de los rusos.

Cuando se le cuestionó a la Subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, sobre esta preocupación en la Casa Blanca, está respondió: Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica, de hecho ahora estamos bastante preocupados… Las tropas rusas… pueden estar tratando de hacerse con el control, por lo que estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de los rusos Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica, de hecho ahora estamos bastante preocupados… Las tropas rusas… pueden estar tratando de hacerse con el control, por lo que estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de los rusos

image.png Par de imágenes de Hunter Biden bajo el efecto de las drogas encontradas en su laptop, entre las cuales también se encuentran videos sexuales.

“En el caso de que ocurra un incidente con armas biológicas o químicas o ataque dentro de Ucrania, 100% de los rusos están detrás de esto, no tengo ninguna duda” respondió Nuland con poca o ninguna vacilación. “Es una técnica rusa clásica culpar al otro tipo de lo que planean hacer ellos mismos”.

Por el otro lado, los rusos argumentan que esta medida fue hecha por parte de USA para generar pánico en Rusia ante la amenaza de que Ucrania posea armas biológicas, lo que a su vez conllevo a provocar al Kremlin a realizar un “ataque preventivo” invadiendo Ucrania.

Después de todo, las denuncias del Kremlin del financiamiento de USA a la producción de armas químicas y/o biológicas a Ucrania no eran falsas después de todo, ya que esos emails en la computadora de Hunter Biden lo confirman. Fake news no tan fake, aunque la misma Secretaría de Estado de USA lo haya desmentido.

image.png

