Cocaína en la Casa Blanca: Señalan al círculo Biden y Joe lo sabría

Algo también instalado por los republicanos. James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, pidió el mes pasado a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, que brindara “una sesión informativa a nivel de personal” sobre el tema de la cocaína.

Pero fuentes de seguridad le dijeron a Soldier of Fortune que el primer hijo no estaba involucrado:

image.png Una fuente a la que accedió Susan Katz Keating aseguró que Hunter Biden, ex adicto, no ingresó la cocaína a la Casa Blanca.

“Fue alguien dentro de la órbita de la familia Biden, y no fue Hunter”, dijo una fuente. “Si quiere el nombre, pregúntele a Joe Biden”, dijo la fuente. "Él sabe quién es".

Sin embargo, el servicio secreto desmintió la información de Keating. Anthony Guglielmi, portavoz de la entidad, afirmó a The New York Post que el informe de Soldier of Fortune de que la agencia identificó al dueño de la cocaína y luego informó al presidente “es falsa”.

“El Servicio Secreto no sabe quién transportó la pequeña bolsa de cocaína a la Casa Blanca”.

“Nuestra investigación no pudo conducir a una persona de interés y no hubo huellas dactilares o ADN perceptibles que pudieran recuperarse del empaque”.

Si bien el descubrimiento ocurrió en importante rincón de la Casa Blanca - el ala oeste está unida a la mansión ejecutiva donde vive el presidente y alberga la Oficina Oval, la sala del gabinete y el área de prensa, y las oficinas del personal del mandatario- Joe Biden estaba afuera de la ciudad, en Camp David. Por lo que el informe de Susan Katz Keating, en este aspecto, pierde fuerza.

A su vez, Keating luego dijo que envió un mensaje de texto a un número proporcionado por la Casa Blanca, supuestamente para enviar mensajes SMS a Biden, y preguntó directamente: “Tres fuentes confiables me dicen que el Servicio Secreto les dio el nombre de la persona que trajo la cocaína a la Mansión Ejecutiva. Es esto cierto; y si es así, ¿puede confirmar el nombre?”. El mensaje de Keating rebotó con la etiqueta "No entregado".

“Envié varios mensajes de texto, según su oferta. Cada vez, se recuperó como no entregado. Publiqué la captura de pantalla para mostrar que usé el método que la Casa Blanca me dijo que usara, y no funcionó. Quería documentar que hice el intento”, explicó la periodista de la polémica noticia a The New York Post.

