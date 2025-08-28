Brasil lanzó la TV 3.0: El último clavo en al ataúd para el cable tradicional

image Los canales podrán ofrecer aplicaciones en lugar de frecuencias numéricas, habilitando series adicionales, programas especiales y retransmisiones con múltiples cámaras.

Esta nueva generación televisiva, que comenzará sus transmisiones en el primer semestre de 2026, mantiene un pilar fundamental: será completamente gratuita. "La televisión seguirá siendo gratuita, como los brasileños ya la conocen, pero ahora con conexión a internet", explicó Frederico de Siqueira Filho, ministro de Comunicaciones.

¿Es realmente la muerte del cable? Todo indica que sí. Con funciones como contenido bajo demanda, aplicaciones integradas, publicidad personalizada y la posibilidad de conectar dispositivos IoT para experiencias inmersivas, la TV 3.0 ofrece lo mismo que los servicios pagos pero sin costo.

Impacto económico y tecnológico

Con cerca de 80 millones de hogares brasileños recibiendo señal televisiva y 75 millones conectados a internet, la plataforma de implementación resulta prometedora. Según Raymundo Barros, presidente del Fórum SBTVD, se trata de "una de las tecnologías más avanzadas del mundo" que integra transmisión, audio, video, subtítulos, seguridad y mensajes de emergencia.

La innovación permitirá nuevos modelos publicitarios con segmentación geográfica y dirigida, transformando completamente el mercado audiovisual. Flávio Lara, presidente de ABERT, la definió como "una verdadera revolución que insertará definitivamente la TV abierta en la economía digital".

image

Sidônio Palmeira, ministro de Comunicación Social de la Presidencia, destacó la dimensión estratégica: "Este decreto refleja nuestra visión de futuro bajo la agenda digital, reforzando la soberanía digital nacional".

La fase preparatoria concluirá en 2025, mientras que las primeras transmisiones arrancarán en las principales capitales durante 2026. La expansión completa al territorio nacional podría demandar hasta 15 años, estableciendo a Brasil como pionero mundial en radiodifusión de nueva generación.

