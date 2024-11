Otra renuncia sacude a Aspen: El locutor Fernando Iannello abandonó la FM

Quería comentarles a todos los que seguramente me esperaban al aire en Aspen Express esta mañana que no va a ser así. Va a estar Fede Benítez, un amigo y gran profesional y yo he tomado la decisión de cerrar este ciclo en Aspen. Hasta acá llegó mi participación después de 31 años en esta radio que me ha forjado como profesional durante tanto tiempo Quería comentarles a todos los que seguramente me esperaban al aire en Aspen Express esta mañana que no va a ser así. Va a estar Fede Benítez, un amigo y gran profesional y yo he tomado la decisión de cerrar este ciclo en Aspen. Hasta acá llegó mi participación después de 31 años en esta radio que me ha forjado como profesional durante tanto tiempo