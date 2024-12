Mario Massaccesi anunció su llegada a Tempraneros con 'palito' para Sergio Lapegüe

"Después de 25 años de trabajar a la noche, arranqué en el 2007 en Síntesis y, después de muchos años, me parecía que estaba bueno hacer un cambio", aclaró sobre el reto laboral que afrontará en 2025.

En esta misma línea, el conductor planteó: "Me parecía que estaba bueno cambie el irnos a dormir por el 'Hola, buenos días' en TN a las 7 de la mañana". Por último, Massaccesi expresó su gratitud hacia los compañeros que lo acompañaron en cada emisión.

Emoción y desolación: La incómoda despedida de Sergio Lapegüe de TN

Finalmente llegó el final de Sergio Lapegüe en TN. El conductor inició su carrera profesional en el canal hace 34 años y finalmente en medio de una turbulenta salida se produjo su última aparición en la pantalla que corresponde al Grupo Clarín a través del programa Tempraneros.

Durante los últimos minutos desde la producción pusieron un recompilado de alguna de sus apariciones, desde que era movilero hasta cuando se convirtió en uno de los conductores más relevantes de la programación. El agasajado fue mutando y de la sonrisa pasó al llanto, sin escalas. Visiblemente emocionado luego de la sorpresa, lanzó: "Bueno, muchas gracias".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1862484961225249080?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1862484961225249080%7Ctwgr%5Ec2742c03f4b155a8dd3782ba916757e79bf5d694%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Femocion-y-desolacion-la-incomoda-despedida-sergio-lapegue-tn-n590827&partner=&hide_thread=false La despedida de Sergio de Lapegüe de TN, a pura emoción pic.twitter.com/VuYCcE701H — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 29, 2024

En ese entonces la emoción fue total y no pudo contener las lágrimas. Sus compañeros del piso hicieron extenso un fuerte aplauso para posteriormente ir abrazándolo de a uno. "¿Cómo no iba a llorar?", preguntó. Ante la atención de la audiencia y sus colegas, intentó manifestarse pero se le complicó por su estado de ánimo. "Lo más lindo es que me voy por decisión propia", dijo al anhelar que "los últimos años de la vida sea todo sonrisa".

De esta manera, dejó en claro que emigra por decisión propia y así continuará su profesión mediante la pantalla de América TV donde hará un programa de entretenimientos. Sin embargo, no dejó pasar el momento para agradecerles a todos aquellos que lo acompañaron a diario donde "fue feliz". Lo más llamativo llegó en los últimos instantes donde señaló que no quería terminar llorando sino que haciendo un pogo. No obstante, no lo acompañaron y nuevamente comenzaron los abrazos

----------

Más contenido en Urgente 24:

La estafa que engaña a los usuarios con paquetes no solicitados

Flor de la V destrozada: La puñalada por la espalda que nadie vio venir

Mercado Pago la rompe con su tremenda promo sin tope de reintegro