Marina Calabró y por qué rechazo ser vocera de Javier Milei

Marina Calabró desmintió a la producción de Mirtha Legrand

En el marco de su supuesta relación con Rolando Barbano, la periodista salió a desmentir la versión que surgió desde la producción de Mirtha Legrand para explicar su ausencia en el último programa de la mítica conductora. "Quiero decirle algo a Mirtha con todo el cariño, respeto y admiración que le tengo, que está mal informada señora, mal informada", indicó.

Me da como pudor desmentir a Mirtha Legrand, porque estarán diciendo en su casa 'lavate la boca, quien sos'. Hizo una referencia a una invitación a su programa que me envió su producción y su textual fue 'la invitamos con Barbano y no quiso ir'. No es cierto. A mi me invitaron para una mesa en la que no estaba prevista la presencia de Rolando Barbano, y nunca me hablaron de una coincidencia, salvo que me esté blanqueando que es una emboscada, pero no creo Me da como pudor desmentir a Mirtha Legrand, porque estarán diciendo en su casa 'lavate la boca, quien sos'. Hizo una referencia a una invitación a su programa que me envió su producción y su textual fue 'la invitamos con Barbano y no quiso ir'. No es cierto. A mi me invitaron para una mesa en la que no estaba prevista la presencia de Rolando Barbano, y nunca me hablaron de una coincidencia, salvo que me esté blanqueando que es una emboscada, pero no creo

"A mí lo que me parece es que hubo un desajuste con la producción y Mirtha cree que me invitaron con Barbano pero no es verdad, no es cierto no ocurrió esto", sostuvo.

Sobre por qué no pudo ir a La Noche de Mirtha, Calabró detalló: "La verdad es que no fui al programa porque tengo contrato hasta el 31 de enero con Kuarzo, para las grabaciones de Guido Kaczka, que coinciden, se superponen con la grabación de Mirtha Legrand, y yo no falto a un laburo por ir a un programa".

