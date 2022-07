Luis Majul en LN+: "¿Qué pasa si se interrumpe el Gobierno?"

image.png Miguel Ángel Pichetto participó del ciclo dominical de LN+.

"No sé qué cosa no aguantaría. Creo que lo que no aguanta es este vacío, esta inercia, esta indefinición, esta situación en donde nada ocurre y en donde todo ocurre, esto me parece que es mucho más gravoso. Después, la responsabilidad de la salida indudablemente también es del Gobierno", indicó Miguel Ángel Pichetto, prefiriendo mantener las formas y la discreción. Además, enalteció la labor de su espacio diciendo:

La oposición ha tenido hasta ahora una actitud de alto nivel de prudencia, de responsabilidad política e institucional La oposición ha tenido hasta ahora una actitud de alto nivel de prudencia, de responsabilidad política e institucional

"Llega la hora de reclamos más enérgicos, de ser protagonistas. Hemos vivido los últimos 30 días, en el marco de nivel de conflicto del Gobierno. En este sentido, el conflicto del Gobierno corre a la oposición de plano y la deja en un lugar muy incómodo. Me parece que hace falta construir un camino, un sendero, para fortalecer el reclamo que expresa la sociedad cuando sale a la calle", concluyó Pichetto.

-------------

Más contenido en Urgente24:

Moyano en caída: perdió un juicio y sufrió un embargo

La CGT contra Batakis: "La vamos a combatir muy fuertemente"

Muy preocupada por su condena: Cristina Kirchner contra la Corte

Capturan a Rafael Caro Quintero, el "Narco de los Narcos"

Foto chica de respaldo de gobernadores a Batakis