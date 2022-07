La CGT contra Batakis: "La vamos a combatir muy fuertemente"

En diálogo con Infobae manifestó: “Lo que dijo Batakis no va de la mano con lo que pretendemos. Es decir, hay gente que tiene convenios, que tiene contratos, y debe estabilizarse en su trabajo. No es venir con un cargo de ministro y empezar a despedir gente. Eso no habla bien del justicialismo. El peronismo da trabajo, no lo quita. Si la ministra viene por ese lado va a tener que confesar que no es peronista". Y añadió: