Javier Milei, otra vez a la carga contra TN: Acusación a periodista

Ojo cuando esto pase en limpio y a ponerse operativo, porque en algunos lugares muy puntuales puede ser un escándalo, pero en muchos lugares Argentina no tiene sede para vivienda, no paga la salud y no paga la educación de los hijos. Ojo que no nos quedemos sin embajadores, no sé cuánto vale un colegio y una medicina prepaga en Hong Kong Ojo cuando esto pase en limpio y a ponerse operativo, porque en algunos lugares muy puntuales puede ser un escándalo, pero en muchos lugares Argentina no tiene sede para vivienda, no paga la salud y no paga la educación de los hijos. Ojo que no nos quedemos sin embajadores, no sé cuánto vale un colegio y una medicina prepaga en Hong Kong