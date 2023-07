Banaliza la estafa electoral: Papelón de TN por Mario Markic

Ante esto, el conductor Mario Massaccesi hizo la pregunta clave: "¿La ley electoral permite esto?". La panelista Sofía Terrile, por su parte, se mostró en contra de la propuesta. "Permitido está, pero es feo para la gente. Es bilardista pero, ¿es correcto confundir a la gente?", indicó, trazando un paralelismo con la escuela futbolera de Carlos Bilardo.

image.png Por supuesto que el precandidato presidencial no dejó pasar el hecho.

"No es confusión, tenés las fotos de los tipos acá. No está Milei", replicó Duffard, todavía maravillada ante la ocurrencia, y dijo: "A mí me pareció que había sido como una avivada".

"Lo tiene que cuestionar alguien en la Justicia. Lo tiene que impugnar alguien para que no esté. Hasta ahora, siga siga. Alguien tiene que sentirse ofendido o agraviado, sería la palabra, ante esto y plantearlo en la Justicia", esclareció el especialista en judiciales, Rodrigo Alegre.

"También está bueno que nosotros como ciudadanos prestemos atención a la hora de votar. Digo, estás yendo a votar, no lo hacés todos los días, lo hacés (votar) para Presidente una vez cada cuatro años. Confundirte que esta es la lista de Milei...", analizó la conductora de Verdad Consecuencia.

Dado que tanto Massaccessi como Terrile sostuvieron al unísono que es "absolutamente factible" que el electorado confunda susodicha lista con una del economista libertario, Duffard concluyó: "Es factible, pero pongamos un poquito más de nosotros como ciudadanos que es un acto cívico muy importante y que está bueno que lo hagamos de manera responsable".

