Los niños deben dormir lo suficiente, su cerebro adulto lo agradecerá

“Descubrimos que los niños que no habían dormido lo suficiente al comienzo del estudio tenían menos materia gris o un volumen más pequeño en ciertas áreas del cerebro responsables del control de la atención, la memoria y la inhibición en comparación con aquellos con hábitos saludables de sueño”, dijo el autor del estudio, Ze Wang, profesor en la University of Maryland School of Medicine.