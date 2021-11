La mejor dieta para diabéticos y adelgazar, dice estudio

Esto altera las funciones de los órganos, dando lugar a hiperglucemia (azúcar en sangre anormalmente alta), comúnmente asociada con hipertensión (presión arterial alta) y grasas en sangre anormales. Esto altera las funciones de los órganos, dando lugar a hiperglucemia (azúcar en sangre anormalmente alta), comúnmente asociada con hipertensión (presión arterial alta) y grasas en sangre anormales.

¿Cómo bajar de peso con diabetes?

La pérdida de peso es fundamental para el tratamiento de la diabetes tipo 2, incluso se ha demostrado que podría reducir la necesidad de medicación del paciente.

Según el nuevo estudio publicado en Diabetología, una un revista de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, incorporar una dieta baja en energía (calorías) podría ser la mejor opción.

La investigación fue llevada adelante por el profesor Mike Lean, el Dr. Chaitong Churuangsuk y sus colegas de las universidades de Glasgow.

Los investigadores examinaron 19 metanálisis publicados y explicaron que, si bien los resultados no siempre son los mismos para todos:

Las dietas energéticas y el reemplazo de comidas con fórmula parecen ser los enfoques más efectivos cuando se trata de la pérdida de peso y el control de las personas con diabetes tipo 2.

El estudio encontró que:

Los programas que incluyen una fase de inducción de "reemplazo total de la dieta" (de 830 kcal / día durante 12 semanas) seguida de una dieta alta en carbohidratos y relativamente baja en grasas y reemplazos de comidas fueron más efectivos para las personas con diabetes tipo 2 para adelgazar.

También se puede experimentar una remisión, ya que hasta el 61% de los participantes lo hicieron en un año.

Adelgazar: Dieta para diabéticos

Vanessa Spina, SNS (Especialista en nutrición deportiva) y autora del éxito de ventas de Keto Essentials , así como presentadora del Fast Keto Podcast, señaló al sitio especializado Eat This, Not That! (ETNT)

Una dieta baja en energía asegura que se consuma la proteína adecuada mientras se reduce el aspecto de energía o 'calorías'.

Según la especialista, la eficacia de este tipo de dieta tiene sentido, ya que:

Los diabéticos tipo 2 están lidiando con la toxicidad energética: el exceso de energía de las grasas y los carbohidratos almacenados en el cuerpo. La resistencia a la insulina se desarrolla por lo que la capacidad del cuerpo para almacenar grasas y carbohidratos se ha maximizado. Es por eso que una dieta baja en energía es muy eficaz.

Asimismo, señaló que la "manera óptima" de incorporar un plan de alimentación baja en energía "sería hacer un ayuno modificado con ahorro de proteínas, que es muy bajo en energía y de 650 a 800 calorías por día de proteína magra ".

Alternativamente, el ayuno intermitente "con un período de alimentación de 8 horas y un período de ayuno de 16 horas" puede ser efectivo, al igual que el uso de "batidos de proteínas si se prefiere seguir una dieta basada en fórmulas", dice Spina a ETNT.

¡Recuerde! Al principio de cualquier dieta hay que definir el objetivo y consultar con el especialista.

Recomendaciones para una dieta baja en calorías