Hicieron ayuno intermitente y notaron este efecto secundario

Sin embargo, algunas investigaciones han indicado que el ayuno intermitente no necesariamente es seguro para todos. Ya veremos la razón.

¿Cuáles son los riesgos del ayuno intermitente?

Un nuevo estudio publicado en la revista Eating Behaviors halló algunos efectos secundarios del ayuno intermitente, especialmente relacionados con la conducta alimentaria.

Los investigadores analizaron los datos del Estudio Canadiense de Comportamientos de Salud de los Adolescentes.

En total, tomaron en cuenta la información de más de 2762 adolescentes y adultos jóvenes, de los cuales el 38,4 % de los hombres, el 47,7 % de las mujeres y el 52 % de las personas transgénero hicieron el ayuno intermitente en los últimos 12 meses.

Los investigadores hallaron que:

El ayuno intermitente en los últimos 12 meses y 30 días se asoció significativamente con la psicopatología del trastorno alimentario.

Se encontraron patrones variables de asociación entre el ayuno intermitente y los trastornos alimentarios entre los géneros, con las relaciones más consistentes entre el ayuno intermitente y los comportamientos de disfunción eréctil en las mujeres.

Acerca del estudio, Mary Curnutte, MS, RD, LD , del Louisville Center for Eating Disorders, dijo a Eat This, Not That!:

"Los clientes a menudo comienzan la práctica del ayuno intermitente para 'estar saludables', ya que esto es algo que se promociona como saludable. Sin embargo, restringir nuestra ingesta puede conducir a otros comportamientos alimentarios extremos. Ignorar el hambre puede hacer que aumente el hambre, lo que resulta en comer en exceso y atracones. Estos comportamientos también pueden desencadenar comportamientos compensatorios como el exceso de ejercicio o los vómitos.

Y agregó:

Estoy contento de ver un estudio que utiliza un gran conjunto de datos para mostrar que estas asociaciones son significativas, para que podamos comunicar a otros que el ayuno intermitente es algo con lo que hay que tener cuidado. Estoy contento de ver un estudio que utiliza un gran conjunto de datos para mostrar que estas asociaciones son significativas, para que podamos comunicar a otros que el ayuno intermitente es algo con lo que hay que tener cuidado.

Otros efectos secundarios del ayuno intermitente, pueden incluir: hambre, fatiga, insomnio, náuseas y dolores de cabeza.

¿Qué personas no pueden hacer ayuno intermitente?

La Clínica Mayo indica que saltarte las comidas puede no ser la mejor manera de controlar tu peso si estás embarazada o amamantando.

Asimismo, si tienes cálculos renales, reflujo gastroesofágico, diabetes u otros problemas médicos, es importante que hables con tu médico antes de comenzar el ayuno intermitente.

Por su parte, Curnutte señala:

Aquellos con antecedentes de un trastorno alimentario nunca deben hacer ayuno intermitente bajo ninguna circunstancia. Aquellos con antecedentes de un trastorno alimentario nunca deben hacer ayuno intermitente bajo ninguna circunstancia.

Además, "aquellos que sienten que tienen una relación complicada con la comida también deben evitar esto".

En cualquier caso, lo recomendable es consultar con un especialista antes de poner en práctica el ayuno intermitente u otra manera de hacer dieta.

Más contenido de Urgente24

La falta de esta vitamina envejece tu cerebro más rápido

Qatar 2022: Prueba esta técnica para calmar los nervios

9 alimentos que nunca debes guardar en el freezer

Este alimento tiene mala reputación, pero está repleto de nutrientes

La hierba que te hace dormir 15 minutos más rápido