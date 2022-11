La falta de esta vitamina envejece tu cerebro más rápido

Según los investigadores, se aplicaron regresiones lineales para investigar la asociación de los niveles de vitamina D y la deficiencia de vitamina D con la edad cerebral derivada de imágenes, el cerebro total, la materia gris y los volúmenes del hipocampo.

Y hallaron lo siguiente:

Encontramos que la deficiencia de vitamina D se asoció con patrones de neuroimagen de envejecimiento cerebral avanzado. Encontramos que la deficiencia de vitamina D se asoció con patrones de neuroimagen de envejecimiento cerebral avanzado.

Finalmente, los investigadores destacaron:

"Nuestros resultados respaldan hallazgos previos que sugieren que las personas con deficiencia de vitamina D tienen un envejecimiento cerebral acelerado. Además, las asociaciones entre los niveles de vitamina D y los volúmenes totales de cerebro/materia gris sugieren efectos neuroprotectores de la vitamina D en el cerebro".

¿Cómo afecta la falta de vitamina D al cerebro?

Jagdish Khubchandani, profesor de salud pública en la Universidad Estatal de Nuevo México que no está afiliado a la investigación, habló sobre los resultados del mencionado estudio.

Esto fue lo que dijo al sitio especializado Eat This, Not That:

Este nuevo estudio se suma a la base de conocimientos existente sobre el vínculo entre la vitamina D y la función cerebral. Este nuevo estudio se suma a la base de conocimientos existente sobre el vínculo entre la vitamina D y la función cerebral.

Y agrega:

"Más allá del nuevo estudio que indica la relación entre las estructuras del cerebro y la vitamina D, la vitamina también está relacionada con la función cerebral directa e indirectamente (debido a la alteración en la estructura del cerebro)".

Se cree que la vitamina D, juega un papel importante en las redes neuronales y la memoria.

De hecho, hay estudios que indican que las personas con niveles extremadamente bajos de vitamina D en la sangre, tienen más del doble de probabilidades de padecer la enfermedad de Alzheimer u otros tipos de demencia.

Khubchandani también explicó:

"La vitamina D es casi como un neuroesteroide. Hay receptores para esta vitamina en nuestro cerebro y médula espinal. La vitamina también está relacionada con la activación y el metabolismo de las enzimas que influyen en la función de los neurotransmisores".

El sol es una de las mejores fuentes de vitamina D. También hay algunos alimentos que pueden ayudarle a aumentar sus niveles de vitamina D, como pescados grasos y yemas de huevo.

---------------------------------

Más contenido de Urgente24

9 alimentos que nunca debes guardar en el freezer

Este alimento tiene mala reputación, pero está repleto de nutrientes

La hierba que te hace dormir 15 minutos más rápido

Esta es la cantidad de ejercicio necesaria para contrarrestar un día sentado

Diabetes: Los 4 síntomas tempranos que notó Nick Jonas