Este alimento tiene un efecto sorprendente en tu colesterol

El sitio especializado Medical News Today indica que un metanálisis de 2019 concluyó que el aceite de oliva en una dieta mediterránea podría mejorar las características del síndrome metabólico, incluyendo las lipoproteínas de baja densidad (LDL) o "malas".

También, observaron que el aceite de oliva parece aumentar los niveles de lipoproteína de alta densidad (HDL) o colesterol “bueno”.

Otro estudio reseñado por WebMD, sugiere que las personas que consumen más de 1/2 cucharada de aceite de oliva al día, tienen un 19% menos de probabilidad de morir de enfermedad cardíaca.

El estudio fue publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology.

¿Cuál es el mejor aceite para bajar el colesterol?

Si bien, algunos médicos recomiendan incluir el aceite de girasol en la dieta (porque es rico en esteroles vegetales que disminuyen la absorción del colesterol en el tubo digestivo), la Fundación Española del Corazón ha dado su veredicto sobre cuál es el mejor aceite para bajar el colesterol:

Nosotros recomendamos como grasa de elección el aceite de oliva, ya sea en crudo o para cocinar, dentro de una dieta mediterránea.

Y esta es la explicación:

"El aceite de oliva está constituido principalmente por ácido oleico (ácido graso monoinsaturado), no solo reduce el colesterol LDL sino que aumenta el colesterol-HDL "bueno" y tiene un alto nivel de vitaminas liposolubles, especialmente la vitamina E y de antioxidantes".

Los expertos de Clínica Mayo coinciden e incluyen al aceite de oliva entre los principales alimentos que mejoran los niveles de colesterol.

Ellos dicen: "Trata de usar aceite de oliva en lugar de otras grasas en tu dieta".

Puedes saltear verduras en aceite de oliva, añadirla a una marinada o mezclarla con vinagre como aderezo para ensaladas.

¿Cómo prevenir el colesterol alto?

Algunas recomendaciones de expertos para evitar el colesterol alto:

Sigue una dieta baja en sal

Aumenta el consumo de frutas, vegetales y cereales integrales

Limita la cantidad de grasas de origen animal

Mantén un peso saludable

Dejar de fumar

Hacer ejercicio

Controlar el estrés

No consumir azúcar en exceso

Limitar el consumo de alcohol

