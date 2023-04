Este alimento reduce el colesterol que daña las arterias

La aterosclerosis supone el endurecimiento de las arterias, y uno de los culpables de que esto ocurra es el colesterol LDL y otras sustancias que forman la placa. "El colesterol LDL se deposita en las arterias estrechándolas y haciéndolas más rígidas", dice la Fundación Española del Corazón.

Asimismo, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) advierten que, las enfermedades relacionadas con la aterosclerosis son la principal causa de muerte en los Estados Unidos.

¿Qué alimento ayuda a bajar el colesterol?

Tomando en cuenta que colesterol LDL puede conducir al daño en las arterias, probablemente le interese incluir anacardos en la dieta. Y es que este fruto seco está relacionado con mejores niveles de colesterol.

De acuerdo con el sitio especializado Eat This, Not That, uno de los beneficios de este alimento es que reduce el colesterol LDL y aumenta el colesterol HDL (Lipoproteína de alta densidad) o colesterol 'bueno'. Está comprobado científicamente.

"Idealmente, desea que su proporción muestre niveles más bajos de colesterol LDL y niveles más altos de HDL; ahí es donde entran los anacardos", reseña ETNT.

En ese sentido, el sitio detalla dos estudios que sugieren que este fruto seco tiene efectos beneficiosos sobre los niveles de colesterol en sangre.

Un estudio de 2017 que aparece en The American Journal of Clinical Nutrition mostró que incorporar anacardos en la dieta puede ayudar a disminuir el colesterol LDL "malo".

En dicho estudio participaron 51 hombres y mujeres. Los investigadores encontraron que, en comparación con una dieta control, la incorporación de anacardos en las dietas americanas típicas disminuye el colesterol total y el colesterol LDL.

Los resultados de este estudio respaldan que el consumo diario de anacardos, cuando se sustituye por un refrigerio alto en carbohidratos, puede ser una estrategia dietética simple para ayudar a controlar el colesterol total y el colesterol LDL.

Asimismo, ETNT apunta que otro estudio de 2018 publicado en el Journal of Nutrition halló que una dieta rica en anacardos aumenta los niveles de colesterol HDL "bueno", una razón más para comer este fruto seco.

¿Qué nivel de colesterol LDL es preocupante?

Ahora bien, respecto a los niveles de colesterol LDL en sangre, Johns Hopkins Medicine precisa que estos son los rangos de colesterol para adultos:

Óptimo: Menos de 100 mg/dL (Este es el objetivo para las personas con diabetes o enfermedades del corazón).

Casi óptimo: 100 a 129 mg/dL

Límite alto: 130 a 159 mg/dL

Alto: 160 a 189 mg/dL

Muy alto: 190 mg/dL y superior

En cuanto al colesterol total, se considera colesterol alto por encima de 240 mg/dL.

Considerando estos valores, Johns Hopkins Medicine sugiere que los adultos mayores de 20 años se midan el colesterol al menos cada cinco años. "Eso le da a usted y a su médico la oportunidad de intervenir temprano si sus números comienzan a aumentar".

