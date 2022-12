El té infalible para bajar azúcar en sangre y colesterol

De acuerdo con los autores del trabajo, a los participantes se les realizó una prueba de tolerancia oral a la glucosa con o sin té de canela en un ensayo clínico aleatorizado.

Los datos revelaron que la administración de té de canela disminuyó ligeramente el BGL posprandial, también la concentración máxima de glucosa posprandial fue significativamente más baja.

Tomando en cuenta los resultados, esta fue la conclusión:

El presente estudio proporciona evidencia de que el té de canela, obtenido de C. burmannii , podría ser beneficioso para controlar el metabolismo de la glucosa en adultos no diabéticos durante el período posprandial. El presente estudio proporciona evidencia de que el té de canela, obtenido de C. burmannii , podría ser beneficioso para controlar el metabolismo de la glucosa en adultos no diabéticos durante el período posprandial.

En otro estudio, se observaron beneficios cuando las personas tomaron dosis concentradas que oscilaban entre 120 mg y 6 gramos de canela en polvo.

Aún así, es importante consultar antes al médico, sobre todo si estás consumiendo medicamentos.

¿Cómo reducir el colesterol de forma natural?

La canela también tiene un potencial efecto reductor sobre los niveles de colesterol malo (LDL) y los triglicéridos.

Además, esta especia puede aumentar los niveles de colesterol bueno (HDL), lo que es beneficioso para el corazón porque ayuda a eliminar el exceso de colesterol de los vasos sanguíneos.

En metanálisis de 10 estudios halló que las dosis de canela de 120 miligramos o 6 gramos durante 4 a 18 semanas redujeron los niveles de glucosa plasmática en ayunas, colesterol total, colesterol LDL, y triglicéridos. La canela también aumentó los niveles de colesterol HDL.

Los investigadores concluyeron: "El consumo de canela se asocia con una disminución estadísticamente significativa de los niveles de glucosa plasmática en ayunas, colesterol total, LDL-C, triglicéridos y un aumento de los niveles de HDL-C".

Otro estudio de 60 personas con diabetes tipo 2 descubrió que pequeñas dosis de canela reducían los niveles de glucosa y mejoraban el colesterol 'malo', los triglicéridos y el colesterol total.

Consultada por CNN, la dietista Lisa Drayer, que escribe sobre nutrición para CNN, se refirió al hallazgo científico.Ella dijo:

Me gusta el hecho de que la cantidad que mostró beneficios para el azúcar y el colesterol en sangre en ese estudio fue de 1 a 6 gramos, que es el rango de entre media cucharadita a tres cucharaditas, por lo que es fácil espolvorearla en cereal o yogur o usarla en recetas. Me gusta el hecho de que la cantidad que mostró beneficios para el azúcar y el colesterol en sangre en ese estudio fue de 1 a 6 gramos, que es el rango de entre media cucharadita a tres cucharaditas, por lo que es fácil espolvorearla en cereal o yogur o usarla en recetas.

Contraindicaciones de la canela

Lo primero, es importante consultar con un especialista antes de consumir canela, bien sea por la cantidad recomendada o la posible interacción con medicamentos.

Estas son algunas de las posibles contraindicaciones:

Puede que la canela no sea segura cuando se toma en dosis superiores a 6 gramos diarios durante un largo tiempo.

La canela Cassia contiene una sustancia química llamada cumarina que se ha asociado con daño hepático en algunas personas.

Algunas personas pueden tener alergia o intolerancia a determinados compuestos de la canela.

Se suele desaconsejar la canela a mujeres embarazadas o lactantes.

