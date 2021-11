El ejercicio número 1 para bajar 35 kilos (y mantenerse)

Y continuó:

Pero como una persona normal, caminar es tan fácil. saludable para usted. El cuerpo está diseñado para moverse de esa manera.

En la misma entrevista, Wilson aseguró que no "recuperó nada del peso" que perdió en 2020, e incluso ha perdido "algunos kilos de más" en 2021.

Es extraño, porque no lo he intentado, es solo que los hábitos de estilo de vida que hice el año pasado se han arraigado.

Beneficios de caminar todos los días

Ayuda a perder peso y combate la obesidad

Reduce la cintura

Fortalece los huesos y músculos

Aumenta los niveles de energía

Ayuda a mejorar el sueño

Aumenta nuestras defensas

Ayuda a controlar los antojos de azúcar

Protege las articulaciones

Le da fuerzas a las rodillas y cadera

Mejora nuestra vida social

Mejora nuestra salud mental

Previene o controla diversas afecciones: enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, cáncer y diabetes

¿Cuánto debo caminar para bajar de peso?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que para estar saludable tienes que moverte 10.000 pasos al día. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Harvard ha desmontado esa teoría, y reveló que los 10.000 son ahora 7.000.

Lo cierto es que, sólo con ese movimiento se previenen enfermedades como la obesidad.

Según especialistas, para perder un kilo por semana, necesitaríamos quemar unas 1.000 calorías al día, es decir, caminar 7,5 kilómetros aproximadamente.