6 infusiones para combatir la indigestión, flatulencias e hinchazón

Té de jengibre

La próxima vez que sientas hinchazón estomacal, podrías tomar una taza caliente de té de jengibre, sugiere Amanda Sauceda, MS, RD, propietaria de The Mindful Gut, al sitio Eat This, Not That. "Es una gran ayuda digestiva porque estimula el vaciado del estómago, lo que significa que puede ayudar a aliviar la hinchazón".