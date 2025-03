Vamos de vuelta: Jorge Alfredo Silva Cardona, presidente de Deportivo Táchira

¿Quién es Jorge Alfredo Silva Cardona? A Urgente24 le interesaba su presente de propietario del Deportivo Táchira. Para ilustrar la nota, en abril de 2024, se utilizó una fotografía de él y su mujer subidos a Instagram. Silva Cardona se dirigió a Google solicitando bloquear el contenido porque la fotografía no había sido autorizada. Pero tampoco estaba bloqueada en Instagram para vista privada, si es que le interesaba tanto preservar su intimidad (¡...!). Quizás tenía que ver con la reproducción de un posteo, también en Instagram, que aludía a un supuesto origen como escolta del empresario. No nos consta y decidimos eliminarlo de esta versión. Pero no nos resulta apropiado eliminar el resto del contenido del 19/04/2024 y por eso va de nuevo.