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Racing 1-0 San Martín de Formosa: La Academia se fue al descanso ganando gracias a Maravilla Martínez

Racing se enfrenta a San Martín de Formosa por la Copa Argentina. FOTO: COPA ARGENTINA.&nbsp;

Racing se enfrenta a San Martín de Formosa por la Copa Argentina. FOTO: COPA ARGENTINA. 

Racing se enfrenta a San Martín de Formosa por la Copa Argentina. FOTO: COPA ARGENTINA.&nbsp;

Racing se enfrenta a San Martín de Formosa por la Copa Argentina. FOTO: COPA ARGENTINA. 

Racing se enfrenta a San Martín de Formosa en lo que será el estreno de ambos en la edición 2026 de la Copa Argentina.

28 de marzo de 2026 - 19:41
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EN VIVO

Esta noche a partir de las 21:15hs Racing se enfrentará a San Martín de Formosa por los 32avos de la Copa Argentina en el Estadio Florencio Sola, un cita donde el equipo de Gustavo Costas quiere hacer pesar la diferencia de categorías. El encuentro será arbitrado por Andrés Gariano y será televisado por TyC Sports.

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Cómo llegan Racing y San Martín de Formosa

Racing llega a esta cita en un muy buen momento. Luego de lo que fue un pésimo arranque en Torneo Apertura, el equipo de Gustavo Costas comenzó a consolidarse de buena manera a tal punto que hoy en día se ubica cómodo dentro de los ocho clasificados para la ronda de PlayOff del certamen. La Academia viene de vencer a Belgrano de Córdoba, uno de los animadores de la competencia.

Para esta cita Gustavo Costas tendrá una baja obligada por la ausencia de Gabriel Rojas que se marchó con la Selección Argentina. De todas maneras parece que la intención del entrenador de Racing es poder rotar y darle minutos a los que no vienen jugando tanto ya que se viene una seguidilla de partidos importante con el inicio de la Copa Sudamericana.

Por su parte San Martín de Formosa recién está empezando a competir de forma oficial en el Federal A. En su debut venció a Defensores de Puerto Vilelas de Chaco por 2-1, por lo que se puede decir que el equipo conducido por Marcelo Rubino llega de gran ánimo para afrontar esta cita tan especial ante uno de los grandes de la Argentina.

Un antecedente reciente

Esta no será la primera vez que Racing y San Martín de Formosa se enfrenten y de hecho el antecedente es bastante reciente. Ambos equipos se vieron las caras en febrero del 2023 por los 32avos de Copa Argentina, misma instancia y competencia que ahora, donde La Academia se impuso por 3-1 bajo la conducción de Fernando Gago.

Embed - 32avos: Racing 3 - San Martín de Formosa 1

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Fin del primer tiempo

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GOOOOOLL DE RACING

Maravilla Martínez anotó con el arco libre y puso el 1-0 para La Academia

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¡Casi convierte San Martín!

Desde mitad de cancha Bobadilla vio al arquero adelantado y lanzó un disparo que casi se mete

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Racing está mejor pero no es preciso en la definición

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¡Se lo perdió Racing!

Enorme doble atajada de Humeler para salvar a San Martín de Formosa

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Llegada clara para San Martín de Formosa

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¡Lo tuvo Maravilla Martínez!

Primera llegada clara para Racing con un fuerte disparo del 9 que exigió al arquero rival

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Empezó el partido

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Racing y San Martín de Formosa con formaciones confirmadas

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Probable formación de San Martín de Formosa

Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez, Oscar Chiquichano; Lautaro Ceratto y Mauro Siegiejuk. DT: Marcelo Rubino.

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Probable formación de Racing

Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa; Gastón Martirena, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

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TV: Dónde ver Racing vs San Martín de Formosa

El encuentro se verá por la pantalla de TyC Sports

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