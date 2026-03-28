Esta noche a partir de las 21:15hs Racing se enfrentará a San Martín de Formosa por los 32avos de la Copa Argentina en el Estadio Florencio Sola, un cita donde el equipo de Gustavo Costas quiere hacer pesar la diferencia de categorías. El encuentro será arbitrado por Andrés Gariano y será televisado por TyC Sports.
Racing 1-0 San Martín de Formosa: La Academia se fue al descanso ganando gracias a Maravilla Martínez
Racing se enfrenta a San Martín de Formosa en lo que será el estreno de ambos en la edición 2026 de la Copa Argentina.
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Fin del primer tiempo
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GOOOOOLL DE RACING
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21:44
¡Casi convierte San Martín!
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Racing está mejor pero no es preciso en la definición
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¡Se lo perdió Racing!
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Llegada clara para San Martín de Formosa
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¡Lo tuvo Maravilla Martínez!
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Empezó el partido
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20:48
Racing y San Martín de Formosa con formaciones confirmadas
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Probable formación de San Martín de Formosa
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Probable formación de Racing
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TV: Dónde ver Racing vs San Martín de Formosa
Cómo llegan Racing y San Martín de Formosa
Racing llega a esta cita en un muy buen momento. Luego de lo que fue un pésimo arranque en Torneo Apertura, el equipo de Gustavo Costas comenzó a consolidarse de buena manera a tal punto que hoy en día se ubica cómodo dentro de los ocho clasificados para la ronda de PlayOff del certamen. La Academia viene de vencer a Belgrano de Córdoba, uno de los animadores de la competencia.
Para esta cita Gustavo Costas tendrá una baja obligada por la ausencia de Gabriel Rojas que se marchó con la Selección Argentina. De todas maneras parece que la intención del entrenador de Racing es poder rotar y darle minutos a los que no vienen jugando tanto ya que se viene una seguidilla de partidos importante con el inicio de la Copa Sudamericana.
Por su parte San Martín de Formosa recién está empezando a competir de forma oficial en el Federal A. En su debut venció a Defensores de Puerto Vilelas de Chaco por 2-1, por lo que se puede decir que el equipo conducido por Marcelo Rubino llega de gran ánimo para afrontar esta cita tan especial ante uno de los grandes de la Argentina.
Un antecedente reciente
Esta no será la primera vez que Racing y San Martín de Formosa se enfrenten y de hecho el antecedente es bastante reciente. Ambos equipos se vieron las caras en febrero del 2023 por los 32avos de Copa Argentina, misma instancia y competencia que ahora, donde La Academia se impuso por 3-1 bajo la conducción de Fernando Gago.
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