en vivo TORNEO CLAUSURA

Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos juegan para evitar el descenso

Desde las 18.30, Godoy Cruz recibe a San Martín de San Juan en el clásico de Cuyo. Una derrota puede ser mortal para ambos: bajar a la B Nacional.

2 de noviembre de 2025 - 17:48

EN VIVO

Godoy Cruz y San Martín de San Juan juegan por la fecha 14 del Torneo Clausura. En el Estadio Feliciano Gambarte, en Mendoza, el Tomba recibirá al Santo Verdinegro no solo por el clásico de Cuyo, sino por un motivo mucho más caliente: evitar el descenso a la B Nacional.

Hay caras distintas en la zona cuyana del país. Mientras Independiente Rivadavia celebra su paso a la final de la Copa Argentina por primera vez en su historia, y Gimnasia de Mendoza celebra su ascenso a Primera División (también por primera vez en su historia), Godoy Cruz y San Martín de San Juan sudan la gota gorda.

Ambos equipos tienen serias chances de descender a la Primera B Nacional si no corrigen urgente el rumbo de las cosas en estas tres últimas fechas que le quedan al Torneo Clausura.

San Martín de San Juan está en una situación peor que el Tomba y necesita verdaderamente un milagro para salvarse. Está anteúltimo en la tabla Anual, siendo el último puesto el que define uno de los descenso a la B Nacional (por ahora, en manos de Aldosivi). Tiene 27 puntos.

Pero ahí nomás aparece el Tomba, que también suma 27 puntos y está penúltimo, apenas arriba de los sanjuaninos.

Comienza el 2T

El bajísimo tiempo neto de juego del 1T: fricción, quejas y demasiadas discusiones

De 48 minutos y 05 segundos que tuvo en total el primer tiempo, solo se jugaron 18 minutos y 53 segundos. Una muestra cabal de lo luchado que ha sido, al menos hasta ahora, el clásico de Cuyo.

Final del 1T

[VAR] GOL ANULADO A GC: Santino Andino, que había participado de la jugada, se encontraba en offside

¡GOL DE GODOY CRUZ! Centro para un cabezazo limpio de Auzmendi y el 1-0

¡Manotazo de Petroli en la línea! VIDEO: San Martín casi marca, pero el arquero del Tomba mostró unos reflejos bárbaros para lograr un milagro

El clásico está caliente: el árbitro deberá llevar la rienda corta porque se raspa mucho

Por ahora, se lucha más de lo que se juega. Los micrófonos encendidos en la transmisión de la TV permiten escuchar los reclamos constantes que provienen de los bancos de suplentes.

Dentro del campo de juego, los rivales se raspan en los duelos individuales y las discusiones son permanentes.

¿No lo viste? Así fue el recibimiento de Godoy Cruz, a puro humo azul y blanco para el clásico de cuyo (VIDEO)

Por ahora sin demasiada claridad en ninguno de los dos equipos, es el Tomba quien domina mejor con pelota

Comienza el partido

Así están las posiciones: la crítica situación de Godoy Cruz y San Martín de San Juan

En la tabla Anual, el conjunto sanjuanino marcha anteúltimo, en la posición 29, con 27 puntos. El último puesto de la Anual es el que otorga el descenso a la B Nacional, y por ahora ese lugar es ocupado por Aldosivi, que suma 26 puntos. El elenco mendocino está en posición 28, con 27 puntos.

"Ganar el clásico nos puede dar un envión anímico muy importante": resistir al fantasma del descenso

En la conferencia de prensa de su asunción como DT de Godoy Cruz, Omar Asad reconoció el presente del club y la importancia del clásico cuyano.

"Sabemos que tenemos tres finales por delante, y vamos a dar pelea. Ganar el clásico nos puede dar un envión anímico muy importante", dijo. "Veo actitud, intensidad y compromiso. Estamos recuperando futbolistas importantes", añadió.

"Este desafío tiene un marco especial por el cariño con el club. Godoy Cruz no merece estar donde está", señaló Asad.

El Tomba prepara un recibimiento histórico en un clásico histórico: evitar el descenso y ganarle al eterno rival

Las puertas del Estadio Feliciano Gambarte abrieron desde las 17 hs. Se recolectaron millones de pesos para preparar un recibimiento a todo trapo al equipo, en lo que promete ser un clásico caliente.

El Tomba estrena DT: llega un hombre de la casa para conducir en medio de la tormenta

El Turco Omar Asad asumió hace menos de dos semanas, luego de la rescisión del contrato de Walter Ribonetto. Esta tarde, ante San Martín, será su primer partido al frente del Tomba.

Ribonetto terminó con un breve paso por el conjunto mendocino. Había llegado a principios de agosto para corregir el mal rumbo del equipo, tras la salida de Esteban Solari. Sin embargo, no logró su cometido y el Tomba siguió en su proceso de hundimiento.

Asad, un hombre de la casa, es la apuesta institucional para evitar el descenso e inaugura su tercer ciclo como DT.

TV: Dónde ver Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan

El partido se transmite por TNT Sports, canal del pack fútbol.

Posibles formaciones en Godoy Cruz y San Martín de San Juan

Godoy Cruz: Petroli; Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Guillermo Fernández, Agustín Valverde, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Andino.

San Martín de San Juan: Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Maestro Puch

Temas

