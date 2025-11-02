en vivo TORNEO CLAUSURA Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos juegan para evitar el descenso

Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan @CASanMartinSJ Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan @CASanMartinSJ

Desde las 18.30, Godoy Cruz recibe a San Martín de San Juan en el clásico de Cuyo. Una derrota puede ser mortal para ambos: bajar a la B Nacional.