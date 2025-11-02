Godoy Cruz y San Martín de San Juan juegan por la fecha 14 del Torneo Clausura. En el Estadio Feliciano Gambarte, en Mendoza, el Tomba recibirá al Santo Verdinegro no solo por el clásico de Cuyo, sino por un motivo mucho más caliente: evitar el descenso a la B Nacional.
Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos juegan para evitar el descenso
Desde las 18.30, Godoy Cruz recibe a San Martín de San Juan en el clásico de Cuyo. Una derrota puede ser mortal para ambos: bajar a la B Nacional.
19:38
Comienza el 2T
19:37
El bajísimo tiempo neto de juego del 1T: fricción, quejas y demasiadas discusiones
19:20
Final del 1T
19:14
[VAR] GOL ANULADO A GC: Santino Andino, que había participado de la jugada, se encontraba en offside
19:12
¡GOL DE GODOY CRUZ! Centro para un cabezazo limpio de Auzmendi y el 1-0
19:08
¡Manotazo de Petroli en la línea! VIDEO: San Martín casi marca, pero el arquero del Tomba mostró unos reflejos bárbaros para lograr un milagro
18:58
El clásico está caliente: el árbitro deberá llevar la rienda corta porque se raspa mucho
18:48
¿No lo viste? Así fue el recibimiento de Godoy Cruz, a puro humo azul y blanco para el clásico de cuyo (VIDEO)
18:47
Por ahora sin demasiada claridad en ninguno de los dos equipos, es el Tomba quien domina mejor con pelota
18:31
Comienza el partido
18:08
Así están las posiciones: la crítica situación de Godoy Cruz y San Martín de San Juan
18:03
"Ganar el clásico nos puede dar un envión anímico muy importante": resistir al fantasma del descenso
17:59
El Tomba prepara un recibimiento histórico en un clásico histórico: evitar el descenso y ganarle al eterno rival
17:54
El Tomba estrena DT: llega un hombre de la casa para conducir en medio de la tormenta
17:46
TV: Dónde ver Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan
17:46
Posibles formaciones en Godoy Cruz y San Martín de San Juan
Hay caras distintas en la zona cuyana del país. Mientras Independiente Rivadavia celebra su paso a la final de la Copa Argentina por primera vez en su historia, y Gimnasia de Mendoza celebra su ascenso a Primera División (también por primera vez en su historia), Godoy Cruz y San Martín de San Juan sudan la gota gorda.
Ambos equipos tienen serias chances de descender a la Primera B Nacional si no corrigen urgente el rumbo de las cosas en estas tres últimas fechas que le quedan al Torneo Clausura.
San Martín de San Juan está en una situación peor que el Tomba y necesita verdaderamente un milagro para salvarse. Está anteúltimo en la tabla Anual, siendo el último puesto el que define uno de los descenso a la B Nacional (por ahora, en manos de Aldosivi). Tiene 27 puntos.
Pero ahí nomás aparece el Tomba, que también suma 27 puntos y está penúltimo, apenas arriba de los sanjuaninos.
