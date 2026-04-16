Copa Sudamericana: San Lorenzo vs Deportivo Cuenca, el Ciclón busca su primera victoria.

Newell´s-San-Lorenzo San Lorenzo busca su primera victoria en Copa Sudamericana. Autor: @SanLorenzo/NA Previa San Lorenzo vs Deportivo Cuenca San Lorenzo está teniendo una temporada irregular, ya que en el Torneo Apertura no está en posición de clasificación y en este torneo no arrancó ganando y debido a esto es que debe ganar esta noche sí o sí. En el debut empató en Paraguay ante Recoleta 1 a 1, un resultado inesperado teniendo en cuenta la debilidad del rival.

Deportivo Cuenca dio una de las sorpresas de la primera fecha, por más que era local y siempre se espera una victoria del equipo que juega en casa, lo cierto es que en frente tenía nada más y nada menos que al Santos de Neymar, al cual derrotó 1 a 0 y se llevó 3 puntos muy importantes. Ahora viaja a Buenos Aires con la idea de repetir la épica.

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Las probables formaciones de ambos equipos son las siguientes:

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San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego, Manuel Insaurralde, Mathias de Ritis; Nahuel Barrios; Matías Hernández o Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez. Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Jeremy Chacón, Patricio Boolsen, Santiago Postel, Carlos Arboleda; Edison Vega, Lucas Mancinelli, Mateo Maccari, David González; Melvin Díaz y Nicolás Leguizamón. DT: Jorge Celico. El otro partido del grupo En el otro partido del grupo se enfrentaron el martes Santos y Recoleta de Paraguay en San Pablo. Se esperaba una goleada del equipo de Neymar pero los hinchas recibieron un baldazo de agua fría. Si bien el astro del seleccionado brasilero hizo un gol, el equipo terminó empatando 1 a 1 de local y con el más débil del grupo. Ahora el líder es Cuenca con 3 puntos y 1 partido jugado, lo sigue Recoleta con 2 puntos y 2 partidos jugados, San Lorenzo con 1 punto 1 un partido, y Santos cierra con 1 punto y 2 partidos. Embed