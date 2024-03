Con Haaland a la cabeza, las estrellas que no disputarán la Eurocopa

Del 14 de junio al 14 de julio 2024 se disputará la competencia más importante a nivel selecciones de Europa, la Eurocopa, que este año tendrá lugar en Alemania. No todos podrán disputarla, ya que hay grandes jugadores que pertenecen a naciones que no son potencias y no suelen llegar a clasificarse, un claro ejemplo de eso es Noruega y Erling Haaland. Repasamos las figuras más destacadas que no irán a Alemania en vacaciones.