¿Boca necesita a Adam Bareiro o simplemente está celoso de River?

"Es difícil centrarse en los aspectos personales cuando hay tantos rumores detrás, pero estoy con la tranquilidad de que si esos rumores están es porque estoy haciendo bien las cosas. Me costó llegar al momento que estoy hoy, con plena madurez, mucha confianza encima y con el buen juego que tengo en San Lorenzo", compareció ante los medios con la ropa del seleccionado albirrojo.

image.png "¿Hasta dónde podemos comprometernos a cumplir si tal vez no le podemos pagar?", dijo Néstor Ortigoza, mánager de San Lorenzo.

Boca, a fondo por Bareiro

El Príncipe es una debilidad de Riquelme, quien lo ha elogiado en algunas entrevistas. Esto llegó a decir JRR sobre el guaraní:

El nueve de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo y el fútbol para mí es eso, porque el que juega mal y compite pasa a ser bueno; el que es bueno y compite se convierte en muy bueno, y el que es muy bueno y compite ya es Messi El nueve de San Lorenzo me parece que compite todo el tiempo y el fútbol para mí es eso, porque el que juega mal y compite pasa a ser bueno; el que es bueno y compite se convierte en muy bueno, y el que es muy bueno y compite ya es Messi

Adam Bareiro no sólo respondió a la alabanza de Román, sino que le tiró un centro al corazón de los hinchas de Boca, al hablar del Templo xeneize. "Yo en Paraguay de chiquito era muy consciente, cuando veía los partidos de Boca cuando jugaba de local, lo que es el estadio y lo que genera la gente ahí", en referencia a La Bombonera

El pasado 30/3, luego del intercambio de elogios, xeneizes y cuervos se enfrentaron en Brandsen 805 y Bareiro anotó de penal picándosela a Leandro Brey, que fue titular aquella tarde por el lesionado Sergio Chiquito Romero.

Meses después, se habla seriamente de la llegada del paragua a Boca Juniors. ¿Lo necesita Diego Martínez o se trata de una rebuscada lucha con River, quien presiona también por comprarle el pase?

Para pensar

Boca encontró en Edinson Cavani y en Miguel Merentiel un combo perfecto: ambos se despellejan por el equipo pero sin dejar de lado ciertos destellos de calidad a la hora de jugar (aquí el Matador le saca lógica ventaja a la Bestia). Los orientales tienen la titularidad ganada. No sólo por nivel propio, claro: sino también por la falta de recambio en ese puesto (Lucas Janson y Norberto Briasco no les hacen ni cosquillas), las constantes lesiones de Luca Langoni y de Exequiel Zeballos y la falta de profesionalidad de Darío Benedetto.

En ese sentido, cabe analizar un hipotético arribo de Bareiro al cuadro azul y oro. Primero una certeza: el hombre de San Lorenzo potenciaría a Cavani y a Merentiel, algo que sería muy beneficioso para la institución.

Pero rápidamente hay que pensar en la distribución del tiempo de juego para cada uno. El delantero paraguayo, próximo a cumplir los 28 años, desea tener minutos en cancha, algo que Boca no le promete porque ya tiene a sus jugadores de ataque definidos.

Sin embargo, con tanta competencia para el Xeneize (Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina), la rotación sería posible de lograr.

image.png A Edinson Cavani le cuesta hilvanar varios partidos seguidos, sumado a que vence contrato en diciembre de este año y aún no se sabe qué le depara el futuro profesional. Con eso dicho, Adam Bareiro suena bien.

River lo necesita más que Boca

Martín Demichelis soñaba con la contratación de Luciano Rodríguez (está casi cerrado su pase al Girona desde Liverpool de Urugyay). Por consiguiente, el Millonario también va a fondo por el paraguayo que disputará la Copa América con su selección.

Diario Olé informó que, entre el jueves 6 y el viernes 7 de junio, la dirigencia prevé tener una cumbre con el entorno del Príncipe de San Lorenzo, al que ya llamaron más de una vez para hacerle saber del interés.

La oferta que suena en Núñez es dinero (superaría a los cuatro millones y medio de dólares que ofertó Boca), y podría sumarle a la propuesta algunos porcentajes de futbolistas de La Banda. Allí entraría algún porcentual de Cristian Ferreira, hoy cedido en Boedo. Pero nada concreto aún.

Por las dudas, hay plan B también:

El mánager de San Lorenzo de Almagro, Néstor Ortigoza, dejó clara la postura del club en diálogo con ESPN: "No estaría bueno que se vaya para jugar en Argentina, me gustaría que se vaya afuera. Hay muchos rumores. Pero al día de hoy, al club no llegó nada. San Lorenzo sabe que tiene que vender, que hay que levantar inhibiciones y que tenemos que reforzar el equipo".

Se habla también de que el futuro del goleador podría estar en Brasil: el Atlético Mineiro de Gabriel Milito pretende al atacante paraguayo. Así es, el mismo rival al que enfrentará del elenco que dirige Pipi Romagnoli en los octavos de final de la Copa Libertadores.

