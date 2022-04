Rusia se alista para Azovstal pero sueña normalizar el 09/05

A partir del 18/04, el Banco Central permitirá a los bancos vender moneda en efectivo (euros y dólares) a los ciudadanos y empresas rusas, aunque solo de la posición que ingresó a las cajas de los bancos desde el 09/04.

“Del 18 de abril al 9 de septiembre de 2022, los bancos tienen derecho a vender efectivo a los ciudadanos, pero solo el que ingresó a las cajas de los bancos a partir del 9 de abril de 2022”, dice el comunicado de la autoridad monetaria.

A partir del lunes 11/04, los rusos también podrán retirar euros en efectivo de los depósitos abiertos hasta el 9 de marzo.

“Los ciudadanos que tuvieran abiertas cuentas o depósitos en moneda extranjera antes del 9 de marzo de 2022 y que aún no hayan optado por el límite establecido para recibir divisas en efectivo de sus cuentas, a partir del 11 de abril de 2022 podrán recibir efectivo no solo en dólares, sino también en euros. Se mantiene el límite total de retiro -US$ 10.000 o su equivalente en euros- y es válido hasta el 9 de septiembre ”, dijo el Banco Central.

El viernes 08/04, el rublo logró una paridad cambiaria de 74,26 por dólar, un mínimo desde el 11/02/2022. Cuando comenzó la invasión a Ucrania llegó a estar a 130 rubros por dólar.

El euro llegó a 80,84 rublos por primera vez desde octubre de 2021, según los datos de la Bolsa de Moscú.

El Banco Central, en el contexto de una depreciación del dólar y el euro, puede reducir gradualmente la tasa de interés básica, lo que dará un impulso adicional al desarrollo de los negocios rusos, dijo Ivan Abramov, subjefe del comité económico del Consejo de la Federación Rusa.

Ante el Legislativo (la Duma Estatal), el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin , anunció medidas de apoyo económico para las empresas rusas, pero Abramov dijo que no fue suficiente.

Según él, las empresas se quejan de que no tienen suficiente capital de trabajo, y que las tasas de interés activas se encuentran elevadas.

Algo más en el camino a instalar la normalidad: Rusia levanta las restricciones impuestas a vuelos a 52 países: Argelia, Argentina, Afganistán, Baréin, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Venezuela, Vietnam, Hong Kong, Egipto, Zimbabue. , Israel, India, Indonesia, Jordania, Irak, Kenia, China, Corea del Norte, Costa Rica, Kuwait, Líbano, Lesoto, Mauricio, Madagascar, Malasia, Maldivas, Marruecos, Mozambique, Moldavia, Mongolia, Myanmar, Namibia, Omán, Pakistán , Perú, Arabia Saudita Arabia, Seychelles, Serbia, Siria, Tailandia, Tanzania, Túnez, Turquía, Uruguay, Fiji, Filipinas, Sri Lanka, Etiopía, Sudáfrica y Jamaica.

Por el momento, se han levantado por completo las restricciones de vuelos a Bielorrusia, República Dominicana, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Finlandia, República Checa, Suiza, Corea del Sur y Cuba.

ucrania2.jpg En el mapa, la Ucrania original y los territorios que no son originales de Ucrania.

Semana Santa

No obstante, es imposible tanto la 'normalidad' como el desfile del Día de la Victoria mientras las tropas de la Federación Rusa no controlen todo el puerto de Mariupol. Recién entonces Rusia podrá presentar lo que se supone serán sus nuevas fronteras con Ucrania, que incluye la totalidad del Donbas, extendido hasta Crimea. Es el objetivo de abril.

ucrania1.jpg Nuevo mapa de Ucrania sin Donbás ni Crimea.

Todo comenzará con la batalla de Azovstal.

Las tropas rusas, chechenas, separatistas y la Guardia Nacional controlan gran parte de Mariupol, pero todavía a medias los muelles del puerto de Ucrania -salida al Mar de Azov-, y no han capturado la fortaleza ucraniana que es el gran establecimiento siderúrgico de Azovstal, propiedad de Metinvest, de Rinat Akhmetov, considerado el hombre más rico de Ucrania.

El avance de las unidades rusas fue detenido durante mucho tiempo por los bunkers periféricos donde estaba parapetado el batallón Azov, pero la semana ha concluido con el desalojo de esos cuarteles alrededor de Azovstal, el centro industrial más grande de la región, una ciudad dentro de una ciudad, en la orilla del Mar de Azov y la desembocadura del río Kalmius.

Desde el aire, un enorme laberinto a través de 11 Km2. En la época soviética, allí se construyeron 41 fábricas y 80 grandes depósitos. Por ejemplo, hay 2 docenas de comedores para no menos de 10.000 personas que trabajaban fundiendo acero, elaborando hierro, embarcando coque, producendo rieles, etc. Sólo en 2020 se fundieron más de 4 millones de toneladas de acero en Azovstal.

Es difícil imaginar una mejor trinchera para la defensa: la planta fue construida para durar siglos. Muros de hormigón, extensa red de túneles de hasta 6 subsuelos, muchas estructuras de gran altura, ideales para los francotiradores.

Todos los accesos a los talleres están equipados con puntos de tiro y gran cantidad de minas. Hay cantidad de morteros.

Curiosamente, allí será el combate de la Semana Santa, ya que hasta ahora no prospera la idea de un alto el fuego, entre fuerzas de 2 países cristianos, herederos de la Rus de Kiev.

azovstal.jpg Imagen de Mariupol, en segundo plano, una vista de instalaciones de Azovstal.

Será combate metro por metro. Los separatistas de la RPD (Donestsk) dicen tener habilidades para operar en edificios industriales densos. Durante varios años, la milicia de Donetsk se enfrentó a los paracaidistas de la Brigada Aeromóvil 81 de Ucrania por el control de la zona industrial de Avdiivka, alrededor de la planta de coque más grande de Europa.

En el verano de 2014, el ejército ucraniano ocupó Avdiivka, pero los combates no se detuvieron hasta 2017. El ejército de la RPD intentó en repetidas ocasiones recuperar el complejo porque era desde donde Ucrania bombardeaba Donetsk.

Todavía Avdiivka resiste. Según el jefe del Centro de Control de la Defensa Nacional de la Federación Rusa, el coronel general Mikhail Mizintsev, "En Avdiivka, los nacionalistas han preparado una provocación inhumana: el envenenamiento masivo de los residentes de las áreas adyacentes con productos químicos tóxicos. Los neonazis minaron las instalaciones de almacenamiento con productos químicos tóxicos y quieren volarla si se acercan las milicias de Donetsk".

Avdiivka.jpg Planta de coque de Avdiivk, del Grupo Metinvest, la mayor planta de producción de coque siderúrgico de Europa: 18.000 metros cúbicos de gas natural por hora para preservar la ciudad así como la planta.

De Bucha a Kramtorsk

¿Puede hablarse de 'normalización' mientras persiste la acusación de crímenes de guerra de parte de Rusia a Ucrania?

¿Cómo piensa el Kremlin revertir la imagen de feroz victimario que Ucrania ha logrado instalar?

Primero las personas encontradas fallecidas y previamente torturadas en Bucha y ahora el misil en Kramatorsk: Rusia niega responsabilidad pero eso no basta. No ha ofrecido aún pruebas contundentes de su inocencia. Esa guerra informativa / desinformativa la está ganando Ucrania.

El ejército ruso afirma que ha identificado el lugar desde donde fue lanzado el misil: Dobropole, al suroeste de Kramatorsk y bajo el control de las fuerzas ucranianas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores denunció el ataque como un “acto bárbaro de agresión” y que esa violencia prueba que Rusia debía ejecutar su operación militar para proteger las 2 repúblicas del Donbás que ya había reconocido (tardíamente). Además afirman que el ataque a Kramatorsk se parece mucho a otro ataque con misiles que mató a 17 personas en la ciudad de Donetsk a mediados de marzo.

Pero Kiev acusó a Rusia por el ataque en Kramatorsk. El presidente Volodymyr Zelensky lo ha llamado otro ejemplo del "mal" de Rusia, que "no conoce fronteras".

Algunos funcionarios ucranianos habían afirmado inicialmente que la estación fue alcanzada por un misil ruso Iskander. Sin embargo, se tomaron imágenes de un fragmento de un Tochka-U en la escena y luego aparecieron en las redes sociales.

La consecuencia inmediata: varios países han prometido más apoyo militar a Ucrania. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció ayuda militar adicional por US$ 130 millones, incluidos más misiles antiaéreos Starstreak y 800 misiles antitanque.

misil.jpg Restos del misil lanzado por un sistema Tochka-U sobre la estación ferroviaria de Kramatorsk.

Rusia insiste

Mayor General Igor Konashenkov, vocero del Ministerio de Defensa ruso:

Quiero señalar que el alcance máximo de vuelo del misil Tochka-U es de 120 kilómetros. La masa de la ojiva es de 482 kilogramos y contiene 20 submuniciones de fragmentación, cada una de 7,5 kilogramos, formando unos 16.000 fragmentos. El análisis del radio de destrucción de la ojiva, así como la posición característica del cuerpo de la sección de cola del misil Tochka-U confirman inequívocamente que fue lanzado desde la dirección suroeste de Kramatorsk. Quiero señalar que el alcance máximo de vuelo del misil Tochka-U es de 120 kilómetros. La masa de la ojiva es de 482 kilogramos y contiene 20 submuniciones de fragmentación, cada una de 7,5 kilogramos, formando unos 16.000 fragmentos. El análisis del radio de destrucción de la ojiva, así como la posición característica del cuerpo de la sección de cola del misil Tochka-U confirman inequívocamente que fue lanzado desde la dirección suroeste de Kramatorsk.

El general recordó que el complejo Tochka-U es utilizado únicamente por las fuerzas armadas ucranianas.

Agregó que, según los datos de inteligencia disponibles, una de las divisiones de la Brigada de Misiles 19 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se encontraba en el área de la ciudad de Dobropolye, 45 kilómetros al suroeste de Kramatorsk.

Tal como afirma la web de noticias Meduza, es difícil creerle a alguno de los bandos enfrentados en una guerra.

Meduza es dirigida por Galina Timchenko, periodista rusa independiente, audaz, muy buena profesional, que tuvo que marcharse de Moscú.

Timchenko fue editora en el periódico Kommersant, luego estuvo en el origen de Lenta.ru, y fue su editora en jefe en los días de gloria, cuando, según comScore, estuvo N°5 entre todas las webs de noticias de Europa, antes que su propietario, Alexander Mamut, negociara con Putin y despidiera a Galina, a la directora general, Yuliya Minder, y casi todo el personal.

Hoy día Timchenko e Iván Kolpakov hacen Meduza, desde Riga, Letonia.

Meduza, mucho mejor periodismo que cualquier publicación de Ucrania, ha publicado algunos contrarrelatos vibrantes de las informaciones del Kremlin. Imprescindible leerla para intentar un equilibrio a partir de sus investigaciones críticas de Rusia, tales como

"Peor que Bucha Meduza habla con los residentes de Borodyanka sobre cómo sobrevivieron bajo la ocupación rusa".

"Meduza reconstruye la ocupación rusa de Bucha y desacredita las mentiras del Kremlin sobre los crímenes contra civiles".

Un dato clave de un ucraniano entrevistado en Bucha:

borodyanka.jpg Un edificio destruido por fuego de artillería. Borodyanka, 5 de abril de 2022.

En el caso de la estación ferroviaria, su crónica:

"(...) Los medios de comunicación ucranianos señalaron que el 8 de abril a las 10:24 y 10:25 a.m., aproximadamente 20 minutos antes del primer informe del ataque con misiles en la estación, aparecieron dos videos que parecen mostrar el lanzamiento de cohetes en el canal Telegram “Typical”. Donetsk.” Los subtítulos dicen que los videos fueron filmados en la ciudad de Shakhtarsk, que está controlada por el DNR.

Otros medios ucranianos dijeron que el 7 de abril y a principios del 8 de abril, los canales prorrusos de Telegram advirtieron a los suscriptores que abandonaran Slavyansk, Kramatorsk y otras áreas cercanas “en transporte no ferroviario” debido a una “concentración de militantes de las fuerzas armadas ucranianas”. .”

El viceministro del Interior de Ucrania, Anton Herashchenko, publicó un video que, según los informes, muestra los primeros segundos después del ataque con misiles en la estación de Kramatorsk.

Tochka-U es el nombre de un sistema de misiles tácticos soviético. En 2017, el Ministerio de Defensa ruso anunció que retiraría el Tochka-U de su arsenal y lo reemplazaría con el sistema de misiles Iskander; los misiles Tochka-U serían almacenados.

Los misiles Tochka-U siguen siendo parte del arsenal de Ucrania. Los representantes de DNR dijeron en un comunicado que estos misiles se usaron en Donetsk el 14 de marzo, cuando 20 personas murieron en la ciudad.

Las autoridades y los medios ucranianos han informado que las fuerzas rusas también han utilizado misiles Tochka-U en la guerra en curso, lo que sugiere que podrían tener escasez de misiles Iskander. El medio de noticias de investigación Conflict Intelligence Team (CIT) ha escrito sobre esto. En febrero, el propio Ministerio de Defensa ruso informó que se utilizaron misiles Tochka-U en ejercicios militares conjuntos ruso-bielorrusos."

tanque ruso3.jpg Tanque ruso en operaciones en Donbás.

---------------------------

