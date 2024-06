10 años de la guerra en Donbass: Cuando Rusia se quedó con Lugansk

Interesante el documento histórico que, con la firma de Andrea Cellino, distribuyó la revista rusa Meduza, opositora a Vladimir Putin. Se refiere al inicio, 10 años atrás, del conflicto en Donbass (Donetsk + Lugansk), que pasó a control de aliados de Rusia. Sin embargo, Urgente24 no puede dejar de mencionar -con la autoridad que le concede haberlo advertido en 2013 y 2014- la aparente subjetividad de Andrea Cellino -legitimada por Meduza-. No se menciona que los acontecimientos en Donbass fueron provocados por el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovich, a quien los golpistas acusaron de que era favorable a Putin y desfavorable para la Unión Europea. Urgente24 considera que no hay golpes de Estado 'buenos' y golpes de Estado 'malos'. Todo golpe de Estado es nefasto. Es una afrenta a la democracia. Andrea Cellino hace una mención al pasar, tal como si fuese intrascendente el acontecimiento, acerca del "partido prorruso del derrocado presidente ucraniano Viktor Yanukovich". Ridículo. No puede abordarse la problemática del Donbass desconociendo que Yanukovich (el 09/07 cumplirá 71 años) representaba la voluntad popular. Los observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE, para la que trabajaba Cellino) dijeron luego del comicio que no había indicios de fraude y describieron la votación como una "impresionante demostración" de democracia. Existen las instituciones y la Constitución. Ignorarlas y violentarlas tiene consecuencias. Un acontecimiento ilegítimo provoca otras ilegalidades en represalia. Así, 2024 es consecuencia de 2014. Esto es muy grave: horas atrás The Kyiv Independent publicó un trabajo que tituló "Los orígenes de la guerra de 2014 en Donbass", texto en el que afirma: "(...) Poco más de un mes antes de que grupos militares rusos invadieran Donbás en abril de 2014, el pueblo ucraniano derrocó con éxito al presidente Viktor Yanukovich, respaldado por el Kremlin, durante la Revolución EuroMaidan. (...)". Está justificando el golpe de Estado. Entonces, ¿por qué habría que condenar la reacción de la mayoría rusófona en Donbass? Ahora sí vayamos al relato de Andrea Cellino, hoy investigador principal en MEIS (Middle East Institute Switzerland) pero en aquel momento haciendo trabajo de campo para la OSCE en los Balcanes y Ucrania; y luego secretario general adjunto de Política en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Bruselas (Bélgica):