WeWork retrocede: La transformación del empleo se estanca

Había pronosticado ingresos para el cuarto trimestre entre US$ 870 millones y US$ 890 millones Había pronosticado ingresos para el cuarto trimestre entre US$ 870 millones y US$ 890 millones

WeWork salió a bolsa en 2021 después de una lucha de 2 años y tiene una capitalización de mercado cerca de US$ 1,16 mil millones. Su valoración previa a la salida a bolsa se fijó en casi US$ 50.000 millones.

En este sentido, las acciones de la compañía bajaron cerca de un 3,5% a US$ 1,54 en las operaciones de Wall Street.

image.png Gráfico: TradingView

