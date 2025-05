Todo termina al fin: Warren Buffett deja su imperio a los 94 años

El multimillonario dijo en la reunión de su compañía del sábado en Omaha, Nebraska, que las únicas personas que sabían de su decisión eran sus dos hijos, Howard y Susie Buffett.

El Sr. Abel, sentado junto al Sr. Buffett en el escenario, aparentemente fue tomado por sorpresa por el anuncio.

Buffett eligió personalmente al Sr. Abel como su sucesor hace cuatro años, pero no dio ninguna indicación en ese momento de que se retiraría. Durante la reunión, Buffett aseveró : "No tengo ninguna intención, ni la más remota, de vender ni una sola acción de Berkshire Hathaway. La regalaré", dijo, mientras la multitud aplaudía.

Quién fue Warren Buffett para el empresariado

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, estuvo entre varios líderes empresariales que publicaron declaraciones elogiando el legado empresarial de Buffett.

"Nunca ha habido alguien como Warren, e innumerables personas, incluido yo mismo, se han sentido inspiradas por su sabiduría", escribió Cook en X/Twitter.

Ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida conocerlo. Y no hay duda de que Warren deja Berkshire en excelentes manos con Greg, dijo a Associated Press.

En 2023, el Sr. Buffett emitió una inusual carta en la que reconocía que, si bien no tenía ningún deseo de dimitir, estaba "jugando entradas extra".

Según un informe que distribuyó Berkshire antes del evento, los aranceles de Trump y otros riesgos geopolíticos crearon un entorno incierto para el conglomerado, con su amplia gama de seguros, transporte, energía, comercio minorista y otros negocios. Sin embargo, el holding no puede predecir ningún impacto potencial en este momento, destacó CNBC.

De hecho, durante 2024 el conglomerado se deshizo de más de US$ 134.000 millones en acciones de Bank of America y Apple, una de las empresas más afectadas por los aranceles cruzados entre Estados Unidos y China. Recientemente, el Financial Times reveló que la empresa planeaba trasladar toda la producción de sus iPhones (unos 60 millones de dispositivos al año) a India, en 2026.

Como resultado de la ola de ventas, la reserva de liquidez de Berkshire alcanzó un nuevo récord: US$ 347.000 millones, y los inversores esperan saber qué hará con todo ese efectivo.

El empresario dijo que simplemente no ve muchas inversiones a precios atractivos que entienda en estos días, pero predijo que algún día Berkshire será "bombardeado con oportunidades para las que estaremos contentos de tener el efectivo".

La sucesión de Berkshire Hathaway

El libro que publicó la empresa sobre el 60 aniversario del conglomerado ya agotó las 4400 copias y la compañía mandó a publicar 8000 copias más. En el encuentro, respondió preguntas de los asistentes y aprovechó para anunciar su retiro. En ese sentido, redobló su apoyo a Greg Abel (62 años) para sucederlo.

Warren Buffett, en la reunión en la que anunció su retiro. Foto EFE

Buffett, que aclaró que no tiene previsto vender ninguna de sus acciones de Berkshire Hathaway como parte de la transición, es CEO del conglomerado desde 1970.

Su sucesor será Abel, actual vicepresidente de Berkshire Hathaway y responsable de los negocios operativos de la compañía, y a quien Buffett ya viene preparando para su nuevo cargo desde 2021.

De todas formas, señaló que “estará presente” para ayudar a la compañía ya que “creo que podría ser útil en ciertos aspectos”.

El consejo de administración de Berkshire se reunirá este domingo 4 de mayo.

Es la primera vez que Buffett habla públicamente desde que Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero pasado.

Greg Abel, el sucesor de Warren Buffett al frente de Berkshire Hathaway. Foto AP

Abel se unió a la empresa en el año 2000, con la incorporación de MidAmerican al conglomerado, empresa de la cual él era CEO. En 2018, Buffett y su socio Charlie Munger, lo nombraron vicepresidente de Berkshire Hathatway.

Desde ese entonces, Abel supervisó todos los negocios no relacionados con seguros -el sector que maneja su potencial contendiente, Ajit Jain-. Se trata de un conjunto que abarca dos amplias categorías: las principales empresas ferroviarias, aeroespaciales y la energía; y una amplia gama de marcas de consumo.

Los últimos pronósticos del "Oráculo de Omaha"

Apodado 'el oráculo de Omaha', Buffett es conocido por sus hábiles maniobras financieras en tiempos de crisis como en el colapso de Lehman Brothers, que desató la crisis financiera mundial de 2008 y que él aprovecho para negociar mejores términos con bancos como Goldman Sachs o Bank of America.

"Nuestros resultados operativos periódicos pueden verse afectados en períodos futuros por los impactos de eventos macroeconómicos y geopolíticos en curso, así como por cambios en factores o eventos específicos de la industria o de la empresa", señala el informe de Berkshire.

El texto aseguraba que el ritmo de los cambios en estos eventos, "incluidas las políticas comerciales internacionales y los aranceles, se ha acelerado en 2025". Y reiteró su alerta: "Persiste una considerable incertidumbre en cuanto a su resultado final".

