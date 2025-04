Se abren nuevos negocios para Mercado Pago y las billeteras virtuales

Pero no todo es color de rosa. El sector cripto sigue enfrentando una pesada carga impositiva: impuestos sobre comisiones (Ganancias al 35% e IVA al 21%) y sobre el total de la operación (Impuesto al Cheque del 1,2% y hasta 4% de Ingresos Brutos). En ese sentido, la industria aguarda con expectativa un decreto que reduciría parte de esta presión fiscal. Aunque estaba previsto para febrero, se pospuso tras el escándalo del token $Libra. Según trascendió, el texto ya está listo y solo resta la firma del Presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Billeteras virtuales: Mercado Pago también se alinea al futuro cripto

En paralelo, Mercado Pago podría sumarse a este renacer cripto. En Brasil y México ya permite operar con Bitcoin, Ethereum y su propia stablecoin, el “Meli Dólar”. En Argentina, la única traba es la regulación, según confesó el propio Marcos Galperin en su cuenta de X (ex Twitter), donde culpó a “Peronia” por la prohibición vigente. La infraestructura técnica ya está preparada y Ripio será su socio local, una empresa en la que Galperin invirtió de forma directa.

Un detalle no menor: a diferencia de otras plataformas, el sistema que usaría Mercado Pago no cobra comisiones por operación, ya que no funciona como una red descentralizada abierta, sino con validadores designados. Estos nodos estarían gestionados por la propia empresa, junto con Ripio y otros socios.

Fintech en evolución: Nuevas clasificaciones y tarjetas propias

Más allá del negocio cripto, el nuevo escenario también habilita otras transformaciones. En el BCRA se debate un esquema de “categorías” para las fintech, una suerte de escalera regulatoria que defina qué productos pueden ofrecer según su tamaño, solvencia y grado de madurez. La intención es permitir una apertura controlada del mercado, evitando que billeteras pequeñas sin respaldo accedan a operaciones de alto riesgo.

Este modelo recuerda al sistema de niveles que utiliza Mercado Libre con sus vendedores, y que podría ser replicado para otorgar licencias graduales. Ualá es el ejemplo más claro: empezó como billetera, obtuvo licencia como Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) y finalmente compró un banco.

En este marco, también se abre la posibilidad de que Mercado Pago emita su propia tarjeta de crédito sin necesidad de un banco socio, como lo hizo en su momento con el Banco Patagonia. Incluso, según trascendidos, la empresa ya tendría en la mira a dos entidades bancarias para una posible adquisición, algo que le permitiría independizar su brazo financiero “Mercado Banco” y evitar presiones sindicales como las del gremio liderado por Sergio Palazzo.

Un mercado en movimiento y expansión para las billeteras virtuales

Las oportunidades crecen en un contexto donde los procesos regulatorios parecen haberse agilizado. Bajo la administración libertaria, el BCRA redujo significativamente los tiempos de aprobación. Prueba de ello es que Galicia recibió el visto bueno para quedarse con el HSBC en solo seis meses, mientras que operaciones similares durante la gestión anterior demoraban más de un año.

Así, mientras bancos con problemas financieros se ponen en “liquidación silenciosa”, como fue el caso del Itaú vendido por apenas 50 millones de dólares, las grandes fintech preparan su desembarco total en el sistema bancario formal.

