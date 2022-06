Las criptomonedas se derrumban y las lágrimas no cesan

Es cierto: no mencionó un causal cripto sino que sospechó de la macroeconomía estadounidense pero... sobre llovido, mojado.

Crypto.com y BlockFi también anunciaron despidos.

Jeff Dorman, director de inversiones de Arca:

En este momento es una mierda. En este momento es una mierda.

La tasa Prime

La Reserva Federal trata de controlar la inflación, muy alta, y anunció su mayor aumento de la tasa de interés básica o prime, desde 1994.

Desde hace meses que le advierten a la Reserva Federal que no podrá bajar la inflación sin recesión y eso que todavía no había comenzado la invasión de Rusia a Ucrania (ergo: no se había disparado aún el precio de los combustibles no renovables).

La Fed le dijo a Joe Biden lo que éste quería escuchar. Que Papá Noel existe y los Reyes Magos también. Difícil de explicar porque ya el FMI es un bazar, ahora la Fed es un colador.

El índice S&P 500 entró en un mercado bajista. ¿Cómo no iba a impactar en las criptomonedas?

Todavía faltaba que el CEO de Celsius, Alex Mashinsky, anunciara que la compañía "trabajaba sin parar" para abordar la pausa de los retiros pero no ofreció cronograma tentativo.

Celsius aceptaba depósitos de clientes en criptomonedas y los prestaba a otros usuarios para obtener un rendimiento.

En ese contexto, Celsius también aplicó los fondos de los clientes en proyectos financieros descentralizados de alto riesgo para obtener un rendimiento: operatoria DeFi.

Inversionistas individuales se sintieron atraídos por Celsius porque pagaba hasta el 18,6%.

The Wall Street Journal:

Pero las empresas de criptomonedas como Celsius se parecen a los bancos en algunos aspectos, carecen de las protecciones legales integradas en el sistema financiero tradicional. Pero las empresas de criptomonedas como Celsius se parecen a los bancos en algunos aspectos, carecen de las protecciones legales integradas en el sistema financiero tradicional.

24 horas después, la Junta de Valores del Estado de Texas, y con copia a sus hermanas de Nueva Jersey, Kentucky, Alabama y Washington, abrió una investigación sobre Celsius por su decisión de congelar las cuentas de los clientes.

Alex Mashinsky.jpg Alex Mashinsky: Todo lo que sube, baja. ¿Lo que baja, sube?

¿Esperanza?

Brian Newar, en Cointelegraph, citó los datos de precios de CoinGecko compilados por CoinGoLive: 72 de las 100 monedas principales han caído un 90% desde sus máximos históricos, aunque un grupo soporta el chubasco.

¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío?

Volvamos a GoinGecko:

Entre las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado, 9 han caído menos del 90% durante la recesión actual del mercado. Bitcoin ha bajado 70,3% desde su máximo de noviembre, de US$ 69.000. Ether ha bajado 78% desde su máximo de US$4,878. Binance Coin, Cardano, Solana y Polkadot han bajado entre 68% y 88%. Los tokens de intercambio parecen estar 'mejor', con una caída promedio de 68,3% de sus ATH.

El token LEO, basado en Ethereum, sólo ha caído 38,87% aunque, según Cointelegraph, enfrentó "compras agresivas en niveles más bajos" el 13/06.

Etc. etc. etc.

¿Cuándo rebota el mercado?

¿Cómo rebota?

¿Cómo conseguir la inmunidad?

No tenemos respuestas, sólo preguntas. También la idea de, llegado a este punto, sostener posiciones puede ser mas prudente que malvender. ¿O acaso se puede estar peor?

Bueno, cuando responda esta pregunta, tiene la estrategia.