Javier Milei: Dólar subvaluado vs. Peso fuerte, en el foco de Financial Times

También advirtió: "(...) las divisas que adquiere la autoridad monetaria se le escurren en parte producto de la intervención directa en la brecha (US$ 2.000 millones en los últimos 3 meses, aproximadamente). En definitiva, el espacio para seguir otorgando crédito en moneda extranjera se empieza a agotar, en un contexto de depósitos en dólares en retroceso, lo cual tiene impacto en reservas internacionales y hace preciso buscar nuevas vías de ingreso de dólares."

Desde enero 2025, el BCRA ya usó más de US$2.000 millones para contener la brecha cambiaria, o sea 'dibujar' el "peso fuerte" al que hace referencia Financial Times, y que para el FMI resulta técnicamente insostenible.

Es interesante todo esto en días de presión de demanda de dólares. Christian Buteler lo explica así: "El gobierno hoy pone en duda su ancla cambiaria, eso genera que quienes estaban haciendo carry cierren sus posiciones frente a la incertidumbre sobre un nuevo esquema cambiario. Por eso el BCRA tuvo que vender u$s 1.200 millones en 6 días."

"Tomar un crédito en dólares, donde el estado te ASEGURA la evolución del dólar con el crawling peg, para pasarse a pesos y colocarlo a tasa aprovechando que crédito + crawling es menor a tasa en pesos, es carry trade."

En 2025, el 'carry trade' no tuvo / tiene la participación de extranjeros, tal como sucedió en días de Mauricio Macri y eso forzó la intervención del FMI / Donald Trump, al rescate de inversores globales pero básicamente estadounidense, sino que se basa en préstamos tomados por empresas argentinas, que se endeudaron en dólares desde el 2do. semestre de 2024.

carry.png Empresas argentinas que ingresan pesos, solicitaron préstamos en dólares.

Financial Times

"A medida que Argentina se recuperaba de una recesión que deprimió las importaciones y Milei comenzó a abrir la economía proteccionista, el comercio entrante del país aumentó un 30 por ciento en los últimos seis meses en comparación con el período anterior sobre una base ajustada estacionalmente, según la agencia nacional de estadísticas.

La pasta italiana, el pan brasileño y la mantequilla uruguaya se han vuelto cada vez más visibles en los supermercados, ya que los minoristas casi duplicaron las importaciones de alimentos en los dos primeros meses de 2025 con respecto al año anterior. Las importaciones de células solares se han multiplicado por diez, mientras que los agricultores cuadruplicaron las compras de tractores en el extranjero. La pasta italiana, el pan brasileño y la mantequilla uruguaya se han vuelto cada vez más visibles en los supermercados, ya que los minoristas casi duplicaron las importaciones de alimentos en los dos primeros meses de 2025 con respecto al año anterior. Las importaciones de células solares se han multiplicado por diez, mientras que los agricultores cuadruplicaron las compras de tractores en el extranjero.

La estrategia de fortalecer el peso y flexibilizar las restricciones a las importaciones ha ayudado a controlar la espiral inflacionaria, pero no está exenta de riesgos. A medida que el país gasta más dólares en el extranjero y no acumula reservas, se vuelve más vulnerable a un shock externo del mercado o a una fuerte devaluación que desbarataría el progreso de Milei en materia de inflación.

La situación ha aumentado la presión sobre el Presidente para conseguir un préstamo del FMI para reponer las reservas, que según dice se entregará en abril.

La fortaleza del peso se ha convertido en un tema políticamente delicado en Argentina, donde Milei ha atacado repetidamente a los economistas que describen los riesgos de su apreciación como "estafadores económicos". Varios minoristas se negaron a hablar públicamente sobre el papel del peso en el aumento de las importaciones, alegando temor a enfadar al presidente y a los fabricantes locales.

Las importaciones chinas están creciendo más rápido, duplicándose con creces en febrero en comparación con el mismo mes del año pasado, ya que los líderes empresariales visitan el país para buscar proveedores. Las compras internacionales, anteriormente restringidas a través de servicios de comercio electrónico como Alibaba, se han disparado.

“La gente está llenando los almacenes de carga de los aeropuertos de Buenos Aires con cajas”, dijo Rubén Minond, propietario de la tienda minorista de bicicletas Tienda Bike, quien ha incrementado las compras de luces y bolsos para bicicletas chinos y planea comenzar a enviar bicicletas por contenedor.

“Ahora compro más en el extranjero que localmente porque cuesta menos y es mucho, mucho más fácil que antes”, añadió.

Los niveles actuales de importación, de US$ 5.900 millones en febrero, no son algo sin precedentes en Argentina, donde los flujos comerciales han oscilado drásticamente en la última década.

Pero el rápido crecimiento refleja el complicado equilibrio que Milei debe realizar para lograr una estabilidad duradera.

el-saludo-entre-javier-milei-y-kristalina-6K4CYOSE5RGTHIBJACXQA3SQUQ.avif Al igual que Sergio Massa en su momento, Javier Milei se esfuerza por presentar una relación con Kristalina Georgieva (FMI), mucho más cercana de lo que realmente es.

Vacaciones en el exterior

Para abordar los objetivos normalmente conflictivos de reducir la severa inflación de Argentina y al mismo tiempo reiniciar el crecimiento económico, el presidente ha recurrido a los estrictos controles cambiarios del país.

Tras una fuerte devaluación inicial al asumir el cargo en diciembre de 2023, Milei dejó caer el peso solo un 2% mensual el año pasado, a pesar de una inflación muy superior a esa tasa. Esto ha fortalecido la moneda un 47% en términos reales, según la consultora GMA Capital.

La apreciación del peso ha reducido las presiones sobre los precios pero ha hecho que los productos nacionales sean mucho más caros en términos de dólares en comparación con otros países, al tiempo que ha aumentado el poder adquisitivo de los argentinos en el exterior.

Junto con el aumento de las importaciones, los argentinos están vacacionando en el extranjero en cifras casi récord, ya que la fortaleza del peso hace asequibles las playas brasileñas y los centros comerciales chilenos. El país registró su segundo gasto turístico mensual más alto en enero, con US$ 1.500 millones.

Como resultado, Argentina ha tenido un déficit en cuenta corriente desde junio, mientras que su superávit comercial de bienes se redujo a US$ 224 millones en febrero, frente a más de US$ 1.000 millones al mes durante la mayor parte de 2024.

“Este es el daño colateral de la estricta política cambiaria”, afirmó Ramiro Blázquez Giomi, estratega para América Latina y el Caribe del grupo de servicios financieros StoneX. “A corto plazo, el creciente déficit de cuenta corriente presiona la disponibilidad de dólares que el gobierno necesita para mantener la moneda estable [y evitar picos de inflación]”.

Muchas economías en desarrollo saludables presentan déficits en cuenta corriente, financiándolos principalmente con entradas de inversión extranjera, señaló Blazquez. Sin embargo, Argentina, sumida en la crisis, recibe muy poca inversión extranjera y no puede obtener préstamos en los mercados de capital.

Por lo tanto, sin un superávit en cuenta corriente, Milei no puede acumular las insignificantes reservas del banco central que heredó, que siguen en números rojos por unos US$ 6.000 millones excluyendo los pasivos. (N. de la R.: ya se habla de -US$ 10.000 millones en las reservas netas del BCRA).

Pero el gobierno no se deja intimidar y está reduciendo los aranceles y las engorrosas regulaciones aduaneras sobre cientos de productos.

“Seguimos recortando impuestos y aranceles para estimular la competencia y seguir bajando la inflación”, dijo este mes el ministro de Economía, Luis Caputo, al tiempo que recortaba los aranceles a los textiles, una de las industrias más protegidas de Argentina.

Los líderes del sector manufacturero dicen que el aumento de las importaciones obligará a realizar despidos en un sector que emplea a casi 1/5 parte de los trabajadores del país.

Los funcionarios del gobierno dicen que los fabricantes se están beneficiando de las importaciones de piezas más baratas y que las empresas deben volverse más competitivas.

Si Milei cumple esa promesa, “vamos a ver un crecimiento muy fuerte de las importaciones de bienes y una profundización del déficit de cuenta corriente este año”, dijo Martín Rapetti, director ejecutivo del think tank Equilibra.

“Este es un tipo de cambio real históricamente alto… y ese, en mi opinión, es el factor fundamental del aumento de las importaciones”, añadió.

luis-caputo-economia-deuda-acuerdojpg.webp Luis Caputo, ministro de Economía. ¿El plan que está en problemas fue de él o de Javier Milei?

Reservas

Pero Dante Sica, ex ministro de Producción de un gobierno de centroderecha (N. de la R.: Mauricio Macri), no estuvo de acuerdo y argumentó que el crecimiento de las importaciones se estabilizaría pronto, ya que refleja principalmente la "normalización" de la demanda de los consumidores y la eliminación de las engorrosas restricciones a las importaciones por parte de Milei.

Sica predijo que el rápido crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas compensaría el aumento de las importaciones para mantener la balanza comercial positiva. Las exportaciones de petróleo y gas se encaminan a un superávit de US$ 8.000 millones este año, en comparación con los US$ 4.000 millones, gracias al aumento de la producción en una vasta zona de esquisto patagónico.

“Mientras se tenga una balanza comercial positiva, se tendrán fuentes de financiación”, añadió. “Sigo sin ver un problema de financiación por cuenta corriente”.

El ejercicio de futurología de Dante Sica no se sustenta en la coyuntura implacable.

Ventas del BCRA en la última semana:

Viernes 14/3 u$s 474 millones

Lunes 17/03: US$ 56 millones

Martes 18/03: US$ 215 millones

Miércoles 19/03: US$ 186 millones

Jueves 20/03: US$ 77 millones

Viernes 21/03: US$ 196 millones.

Previendo un cambio en la política cambiaria, el mercado sigue intentando salir del carry trade, y el BCRA tiene que seguir vendiendo.

-----------------------

Más noticias en Urgente24

Tiene 5 capítulos y es la miniserie que todos recomiendan en Netflix

Tiene 10 capítulos y es la miniserie que tenés que ver cuanto antes en Netflix

Cierra una frontera con Chile y desde Gendarmería explican el motivo

La reconocida línea de colectivos que dejó de funcionar en Buenos Aires

La billetera virtual que aumentó su tope a $1 millón y hunde al plazo fijo