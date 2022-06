Ganancias: AFIP apelará la suspensión del vencimiento

ganancias-y-bienes-personales-20210804-1213270.jpg La apelación será, solo aplicable para contadores matriculados en CABA

Más detalles del comunicado

El ente oficial sostiene

La AFIP recuerda que la clave fiscal es personal e intransferible y que solo debe ser utilizada por cada uno de los contribuyentes. Existe la posibilidad de delegar formalmente un servicio como la presentación de una declaración jurada para que sea realizada por otra persona, entre ellos un profesional

Luego profundiza en el uso de la clave fiscal

No es legal que otra persona ingrese con una clave fiscal que no sea la propia para realizar trámites como la presentación de una declaración jurada. La AFIP verificará a través de sus áreas de seguridad de la información el correcto uso de las claves fiscales

Antes de concluir el texto enfatizan "Las áreas jurídicas de la AFIP apelarán la decisión", de esta manera se descartan los rumores que circulaban sobre las intenciones del organismo de modificar los plazos esta semana para hacer caer la cautelar.

