Feroz interna con Javier Milei e insólito detalle con FMI

En caso contrario, Milei dijo que habría que ir a un referendum y eso también necesita la aprobación de dicha institución, por lo que el diputado nacional debería contar cuanto antes con un asesor constitucionalista.

Tampoco queda claro cuánto tiempo le llevará hacer los recortes sufientes para equilibrar el gasto público. Milei venía diciendo que de movida se podían recortar 15 puntos del PBI sin tocar la economía de las familias.

Ahora, tampoco se eliminaría el BCRA en un primer momento sino que se le quitaría la capacidad de emitir moneda y seguiría funcionando para regular entidades financieras, de acuerdo a los dichos de Milei a Bloomberg.

El jefe de asesores, Carlos Rodríguez, salió rápidamente a desmarcarse de la idea de reemplazar el peso por la moneda estadounidense y advirtió:

Acá, hay un tema con la dolarización porque la gente cree que implica rescatar los pesos con dólares y, en eso, difiero un poco con la propuesta de Emilio Ocampo, que es la que Javier Milei tiene

En el entorno del diputado nacional aseguran que es Bertie Benegas Lynch quien "le calienta la oreja con la dolarización de Ocampo", al menos para sostener como latiguillo de campaña.

El rector fundador de UCEMA, Rodríguez, estuvo en LN+ y también se abrió del plan de ajuste de Milei por algunas consideraciones que hace:

Milei es Milei. Yo soy yo. Yo soy un asesor y tengo 45 años de trayectoria. Evitaría hablar de 'ustedes'. Ahora, los colegios son 1.500.000 maestros. Una cosa es cerrar Canal 7 y ahí puedo tener influencia, opino que sí y son mil ñoquis. Pero otra cosa es echar 1.500.000 maestros. Se les fue la mano, es mucho

Entonces, ya es otra cosa. Es como decir: cierro el Ejército. Pará, negro. Está bien que no estamos en guerra pero es demasiado. Puede haber un sistema de Defensa mucho más eficiente pero cerrarlo es mucho, es muy grande. Son 1.500.000 de maestros con los baradeles en el medio y demás. Es un despelote. Yo no lo tocaría".

"No está mal la propuesta de Ocampo, pero soluciona dos problemas a la vez: conseguir dólares que no tenemos pero que se consiguen con deuda y con eso rescatar los pesos. El Banco Central tiene US$100.000 millones en títulos de deuda externa. Esa es mi divergencia con Ocampo porque yo creo que el mercado considera que esos títulos de deuda externa no son deuda externa y no están activos. Cuando trates de venderlos, los títulos de deuda externa se van al suelo como están ahora.

Eso es parte del susto del mercado por la victoria de Milei. El plan de Ocampo es sacar los títulos del Banco Central y ponerlo en fideicomiso. Sí, soy consciente de la incertidumbre que genera en el mercado y el exterior, sobre todo, así como a mí me cayó como un meterito. Yo lo apoyaba a Milei por las ideas pero no esperaba que ganara por treinta y pico por ciento y que saliera primero desde las PASO", lanzó en LN+ con Eduardo Feinmann

