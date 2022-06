Estanflación: Grandes fondos se preparan para shock global

En concreto, si los formuladores de políticas de la Fed se comprometieran a reducir la inflación a su objetivo del 2 por ciento, “pueden endurecerse de manera muy fuerte, lo que luego resquebrajaría la economía y probablemente resquebrajaría a las (empresas) más débiles de la economía”.

“Creemos que el crecimiento nominal se mantendrá. La economía real será débil, pero no una debilidad que se refuerce a sí misma”, agrega.

Cuenta FT que Bridgewater ya se había estado posicionando para una liquidación sostenida en el mercado de bonos del gobierno de EE. UU. de US$23 billones, y de manera similar apostó a que los precios de las acciones de Wall Street cayeran, incluso después de que colectivamente ya habían perdido US$9 billones en valor este año.

Los bonos corporativos estadounidenses de alto grado bajaron un 12% este año en términos de rendimiento total, mientras que los de Europa han caído un 10% en términos de moneda local, según los índices de ICE Data Services.

image.png Recesión e inflación amenazan a Estados Unidos en medio del calendario electoral.

Huracán económico

El alerta de que se aproxima “un huracán económico” fue dada por el CEO del banco de inversión JP Morgan, Jamie Dimon:

Dijo que hay nubes de tormenta, pero lo voy a cambiar: Es un huracán

Para el alto ejecutivo varios elementos se están uniendo en un mismo momento, ampliando las posibilidades de un impacto negativo en la economía y en los mercados. Por una parte está la guerra de Ucrania, que presiona el precio de los alimentos y la energía, y por el otro están las medidas que en paralelo deben tomar los bancos centrales para restringir la liquidez e intentar controlar la inflación. Y es que Dimon, desde una conferencia para analistas e inversores, indicó:

No tienen opción porque hay demasiada liquidez en el sistema. Tienen que eliminar parte de la liquidez para detener la especulación

Justamente hoy la Reserva Federal de Estados Unidos -Fed- comenzó a vender bonos, para recoger liquidez y aplicar un “ajuste cuantitativo” e ir reduciendo el balance de títulos, el cual amplió durante la pandemia y la política flexible aplicada para estimular la economía.

Goldman Sachs se sumó: “Esperamos que se avecinen tiempos económicos más difíciles”, dijo el presidente y director de operaciones del banco de inversión Goldman Sachs, John Waldron, en una conferencia del jueves 2 de junio con inversionistas.

image.png Estanflación, una palabra que inunda los principales portales del mundo.

El dólar pierde terreno global y huyen

"Los inversionistas globales están regresando a los mercados bursátiles de China después de una venta generalizada a principios de este año", informó días atrás FT.

Al parecer, "ahora algunos administradores de dinero internacionales están apostando a que lo peor ya pasó. Los inversores extraterritoriales que utilizan el esquema comercial Stock Connect de Hong Kong compraron 28.000 millones de yuanes (4.200 millones de dólares) netos de acciones de China continental durante la semana pasada. Eso todavía deja las tenencias totales por debajo de su pico de enero, pero también se produce cuando el CSI 300 ha ganado casi un 9 por ciento desde el punto más bajo en abril".

“Es un buen momento para volver al mercado, en términos relativos y absolutos”, dijo a FT Vincent Mortier, director de inversiones de Amundi Asset Management, que administra fondos por valor de 2 billones de euros. "La debilidad actual de los precios es una gran oportunidad en acciones y crédito".

El organismo multilateral FMI volvió a graficar cómo el dólar pierde terreno como reserva de valor para respaldar las monedas que emiten otros bancos centrales.

En un informe elaborado por Serkan Arslanalp (subjefe de Balanza de Pagos del Departamento de Estadísticas), Barry Eichengreen (de la Universidad de California) y Chima Simpson-Bell (economista del Departamento de África), informa:

El dólar estadounidense ha desempeñado durante mucho tiempo un papel descomunal en los mercados mundiales. Continúa haciéndolo incluso cuando la economía estadounidense ha estado produciendo una parte cada vez menor de la producción mundial durante las últimas dos décadas.

Pero aunque la presencia de la moneda en el comercio mundial, la deuda internacional y los préstamos no bancarios aún supera con creces la participación de EE. UU. en el comercio, la emisión de bonos y los préstamos y préstamos internacionales, los bancos centrales no mantienen el dólar en sus reservas en la medida en que alguna vez lo hicieron

