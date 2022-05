El odio (al BCRA) une a Javier Milei y Diego Giacomini

Pesce, desde su posición en el cargo trató de poner en valor las funciones de la institución rectora. Dijo que la acumulación de reservas subió y que en el primer trimestre "se compraron más dólares en el mercado de lo que teníamos previsto", y si bien en abril "hubo un menor resultado" ese desbalance "se está revirtiendo en mayo".

En cuanto al impacto de la emisión monetaria, indicó que "se tienen que dar determinadas condiciones" para que genere una aceleración inflacionaria.

En otro orden, Pesce señaló que no veía "un atraso en el tipo de cambio" y recomendó al respecto "no mirar el tipo de cambio nominal sino el real multilateral, teniendo en cuenta la inflación de los países con los que comercia la Argentina y nuestra propia devaluación".

Tipo de cambio y vecinos

En ese sentido, destacó que "la inflación de nuestros socios comerciales se aceleró" y que en Brasil "hubo un proceso devaluatorio" que en conjunto neutralizaron los posibles retrasos en la paridad del peso con el dólar estadounidense.

Asimismo, recordó que "no hay una meta devaluatoria en el acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del que, además, "no hemos recibido comentarios" sobre una hipotética preocupación.

En relación con el organismo multilateral de crédito, el presidente del Banco Central confirmó que las metas del primer trimestre fueron sobre cumplidas, "tanto en reservas como en déficit fiscal y emisión monetaria para la financiación del Tesoro".

Por último, al ser consultado por relativizó el impacto en la actividad económica de la suba de la tasa de interés debido a que en la Argentina "la participación del sistema financiero es muy baja", de sólo el 8% del producto, cuando en otros países de la región llegan "al 35% o al 40%, y en otros al 100%".

Qué contestó Milei

Horas más tarde Milei le respondió al titular del central al sostener que "no es la primera vez que el presidente el Banco Central tienen una opinión desafortunada sobre el rol de la política monetaria" y agregó "Es aberrante que diga sobre mi primera propuesta que escondía un fuerte ajuste fiscal, eso es aberrante".

"Si tenés problemas de política monetaria te dedicas a los precios si tenés problemas de déficit lo tenés que arreglar con financiamiento, no con emisión. Es que hay y todos lo sabemos, que algunos economistas presentan un bajo grado de conocimiento".

Al tiempo Milei señaló "Los bancos centrales no existen para evitar recesiones es una interpretación de baja calidad"

En dialogo con el canal de noticias América 2 (Marcela Pagano) respecto del dólar remarcó que "la intervención del Banco Central está generando un daño, hay un exceso de demanda de divisas, el BCRA tuvo que pedir al FMI un acuerdo para recomponer los números".

A todo esto su colega Diego Giacomini respecto las afirmaciones de Milei sobre el desempeño de la entidad oficial afirmó via twitter: "Nobleza obliga: acá muy bien Javier con @PaganoMarcela" contestándole al @BancoCentral_AR y levantando la discusión de Banking vs Monetary School. En todo el mundo, en el siglo XXI los economistas se reciben sin saber nada de nada de esta discusión no dudo en reconocer que Javier Milei estuvo muy acertado al afirmar que y levantando la discusión de la Banking vs Monetary School".

https://twitter.com/GiacoDiego/status/1526696562423762944 Nobleza obliga: acá muy bien Javier con @PaganoMarcela contestándole al @BancoCentral_AR y levantando la discusión de la Banking vs Monetary School. En todo el mundo, en el siglo XXI los economistas se reciben sin saber nada de nada de esta discusión. pic.twitter.com/y2cL1fvT8Z — Diego Giacomini (@GiacoDiego) May 17, 2022

