De esta forma, la entidad monetaria logra hacerse de US$ 314 millones en los primeros 2 días de la medida.

La expectativa de nueva llegada de dólares se está haciendo notar y se hace evidente al ver la evolución en los precios de los distintos tipos de cambio. En la City Porteña, el dólar blue vuelve a bajar otros $2 y se negocia a $316. Mientras tanto, de acuerdo con Rava Bursátil, así evolucionaban el resto de los dólares del mercado:

image.png

En este mismo sentido, cabe remarcar la calma presente en la divisa paralela, dando como indicio de lo poco que conviene ahorrar en dólares billete.

image.png Gráfico: Salvador Vitelli

Bonos en dólares

Pablo Wende, periodista económico, resalta como los bonos en dólares comienzan a consolidarse y ya llevan recuperados el 30% desde sus precios mínimos. Destaca que este aumento se debió a varias razones, desde lo internacional hasta lo local. Señala específicamente del buen dato de la inflación de Estados Unidos, dado que este invita a pensar que se realizará un freno en la política de suba de tasas de la Reserva Federal -Fed-. Esta disminución que da pie a que se lleven a cabo inversiones más riesgosas como lo son los activos de renta fija de argentina

Aunque cotizan a valores de default, algunas series ya rozan los US$ 30, cuando hace apenas un par de meses habían caído por debajo de los US$ 20

image.png

Noviembre empatado

La licitación de hoy (29/11) terminó cumpliendo con las expectativas del Gobierno levantando otros $7.642 millones en la segunda ronda de la licitación. Con el resultado de hoy el mes terminó prácticamente empatado.

image.png

