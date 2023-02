Dólar cripto

El dólar cripto, que surge de adquirir criptomonedas estables -stablecoins- que siguen la cotización del dólar no tiene un precio de cierre -dado que el mercado cripto está abierto las 24 horas- cotiza, en promedio, a $356 para su compra y de $364 para su venta según los principales exchanges del país.

Dólar oficial

El dólar oficial promedio finalizó la jornada a un precio de compra de $191,94 mientras que para su venta, la cifra asciende a $201,19.

Dólar solidario

En cuanto al dólar solidario -o ahorro-, divisa que se compone del precio del dólar oficial sumado el 30% del denominado impuesto país y el 35% de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, marca un precio de $328,76.

Dólar mayorista

En tanto, según lo relevado por el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, el dólar mayorista cerró a $ 192,99/193,19 por unidad, treinta y seis centavos arriba del cierre de ayer

https://twitter.com/guspaqui/status/1626644565632421899 En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 2,68, la mayor suba semanal desde mediados de diciembre pasado — Gustavo P Quintana (@guspaqui) February 17, 2023

image.png Gráfico elaborado por Christian Buteler

Reservas BCRA

De acuerdo con el operador de cambio en PR, Gustavo Quintana, la entidad monetaria terminó con ventas por US$ 49 millones. En la semana totalizó ventas por US$ 470 millones, acumulando en el mes US$ 903 millones de ventas netas en el mercado.

image.png Gráfico: Salvador Vitelli

Se mantiene la tasa

Tal como informó Urgente24 Con una inflación mensual del 6%: El BCRA mantiene la tasa

Ayer, jueves 16 de febrero, el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó un comunicado donde se informa que se mantuvo sin cambios la tasa de política monetaria -del 75% nominal anual, TEA de casi el 106%- y se seguirá actuando con prudencia ante la evolución de la tasa de inflación. A pesar de que la inflación siguió su rumbo ascendente en enero, alcanzando el 6%, el comunicado de la entidad monetaria decía:

La aceleración mensual en el ritmo de aumento del IPC se explicó casi en su totalidad por aumentos en las categorías Estacionales (fundamentalmente verduras y turismo) y Regulados (especialmente transporte, gas y comunicación), mientras que la inflación Núcleo, que refleja el comportamiento más tendencial del nivel general de precios, se ubicó en un nivel similar al de diciembre (5,4%, +0,1 p.p.).

De este modo, las tasas de interés continúan en terreno positivo en términos reales, lo cual garantiza la protección del ahorro en pesos y contribuye a mantener ancladas las expectativas cambiarias, favoreciendo el proceso de desinflación.

El BCRA continuará monitoreando la evolución del nivel general de precios y la dinámica del mercado de cambios a los efectos de calibrar su política de tasas de interés y de gestión de la liquidez. El BCRA continuará monitoreando la evolución del nivel general de precios y la dinámica del mercado de cambios a los efectos de calibrar su política de tasas de interés y de gestión de la liquidez.

Más contenido en Urgente24

¿Macri desesperado? Lo de Durán Barba en LN+ ya es muy obvio

Malestar: En Chile hablan del "silencio" de Alberto Fernández

¿Quién dijo que el Plan Bomba favorece a JXC? Clarín va con Milei

Larreta visita la Jujuy de un Morales envalentonado