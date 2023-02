Larreta visita la Jujuy de un Morales envalentonado

Larreta pasará por los carnavales jujeños como ya lo hizo con los que se llevaron a cabo en La Rioja. El alcalde y su pareja, Milagros Maylin, participaron de la Fiesta de La Chaya el fin de semana pasado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorodriguezlarreta)

En un posteo en Instagram, Larreta no dejó de publicar la imagen de un pasacalle en una calle riojana con la leyenda "Horacio Presidente". "Qué lindo que me hayan recibido con tanto cariño. Aprendo mucho en cada rincón de nuestro país que visito. Me encanta venir y disfrutar con ustedes esta fiesta cultural tan emocionante. ¡Gracias por abrirme las puertas de su alegría!", posteó.

¿Habrá también pasacalles en la provincia de uno de sus adversarios internos?

