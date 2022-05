Economistas dispararon con todo contra los políticos

Hartos de asesorar siempre a los políticos sobre los mismos problemas y las mismas soluciones para que luego, al momento de gobernar, todo quede en la nada entre las disputas políticas PRO vs. UCR o K vs. PJ, economistas se plantaron en Modo Milei y apuntaron contra la “casta”.

Fue este mismo martes 17 de mayo en un encuentro organizado por Clarín en el Malba, allí donde estuvo en la campaña presidencial 2019 el hoy presidente Alberto Fernández mientras Héctor Magnetto lo miraba sonriendo.

Allí, sin plantear gráficos ni fórmulas demasiado profundas para salir del pozo, los economistas de distintas escuelas y color político-partidario coincidieron en que son los políticos argentinos el núcleo del problema local:

Ricardo Arriazu: Venimos de 100 años de decadencia con todo tipo de políticos y de políticas. Algo hicimos muy mal. Claramente, acá tiene que ver el fracaso de la dirigencia por haber usado estafas, aislarse, el ventajismo y todas las cosas que hacen que el argentino, en vez de querer invertir en el país, busque refugiarse de la estafa que le está haciendo el gobierno.

En la Argentina se suele decir que el país tiene un déficit estructural de divisas. Error. Si uno se fija qué pasó en las crisis, gastamos de más. Y cuando uno se fija quién gastó de más, fue el sector público.

Hemos inventado la piedra filosofal: la idea de que podemos ser ricos sin trabajar. La idea de que aumentando el consumo, descuidando la inversión, en base al déficit fiscal y la emisión, podemos ser ricos. ¿Cómo no se les ocurrió a otros países? ¡Qué genios que somos! Notable.

Seamos prudentes. Eliminemos estos déficits, estas ganas de gastar y esa ansiedad de emitir permanentemente.

image.png Explotó el BCRA. Sin divisas y con una emisión monetaria feroz, la inflación no tiene freno.

Carlos Melconian: Hace 26 años incursioné por primera vez en la política y vengo a ratificar hoy acá, con gran desprestigio de la política general, que sin la política es imposible. No es todo política. Es 50 y 50 con la economía.

Pero es evidente que hubo un Domingo Cavallo con Carlos Menem -con rumbo, reformas y estabilidad macroeconómica- y hubo otro Domingo Cavallo sin Menem.

Macri es otro muy buen ejemplo. Tuvo uno de los mejores rumbos en política exterior pero con un mal diagnóstico tuvo un mal programa y malos resultados.

He dividido el diagnóstico en 6 problemas:

Inestabilidad macroeconómica, alta inflación y desorganización económica son viejos

Estancamiento económico, duplicación de la pobreza y la aparición de coaliciones de gobierno son los nuevos. Dos coaliciones consecutivas y va la tercera, porque lo que viene es otra coalición de gobierno.

No admite más discusión: cuando uno tiene un gasto público infinanciable está condenado. Está terminada esa discusión.

Emmanuel Álvarez Agis: Por subestimar el problema en 2007, ignorarlo hasta 2015, esquivocarlo en 2016 y volverlo a ignorar en 2019, hoy corremos riesgo de que la inflación se transforme en un problema mayor, de otra naturaleza.

Entonces, cualquier política macroeconómica tiene que tener como objetivo central bajar la inflación.

Hay que entender que una persona que depositó US$100 en 1992 en pesos en plazo fijo, hoy tiene US$50 mientras que en Brasil tendría US$250. Me parece que una tasa de interés que esté arriba de inflación es casi como discutir si el agua moja.

Hay que tener un consenso básico de que si queremos que el peso argentino vuelva a ser instrumento de ahorro en alguna década futura, la tasa de interés tiene que remunerar al héroe que decida ahorrar en pesos.

Recién decían que la Argentina es el lugar en el que mueren todas las teorías pero yo digo que es el lugar en el que no se implementa ninguna teoría, porque entonces el problema seríamos los economistas. Esto de que haya brechas, problemas en el BCRA con un intercambio comercial histórico, tiene que ver con la política.

¿Por la razón de no tener moneda tenemos que perder el instrumento de la política monetaria e ir a una dolarización? Creo que no. ¿Por la razón de no tener una moneda tenemos que perder el instrumento fiscal? No, pero tenemos que decidir cuándo lo vamos a usar. Mi impresión es que Argentina en los últimos años solo debería haber usado su política fiscal en carácter contracíclico solo en dos años: 2009 y 2020. Todo el resto no es keynesianismo, eh. Es una mala política económica a secas.

Cuando digo que la inflación se puede transformar en un riesgo mayor es porque vemos que con estas tasas se empiezan a levantar un montón de pedidos que tienen que ver con el fisco: ingreso universal para 9 millones de personas, inclusión previsional para casi 1 millón de personas que no tienen los aportes, aumentos de tarifas y adelantamiento de la suba del salario mínimo, vital y móvil. Si uno suma eso, cuesta 3,5 puntos del PIB. Si uno suma baja de retenciones, baja de aportes y contribuciones y baja de bienes personales, suma lo mismo. Populista somos todos. Siempre con guita ajena. Eso es como mínimo inconsistente.

Hernán Lacunza: Hay que ir a un cambio de régimen. El populismo es una cuestión de demandas: los de bajos ingresos demandan planes sociales; la clase media demanda tarifas y la clase alta demanda tasas subsidiadas. La política se adapta a esto porque ‘queremos que nos voten’.

Más contenido en Urgente24

"El kirchnerismo no es lo que era, incorporó a gente como Alberto y Grabois"

Retenciones: Nuevas versiones de subas y rechazo del campo

¿Se escapa del caos? Marcelo Tinelli podría emigrar del país

Un Renault 12 0km en 2022, made in Córdoba (no se vende)

Un ciclón subtropical impacta en Uruguay y el sur de Brasil